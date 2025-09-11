JARDINAGEM

O arbusto bonito e fácil de cultivar, ideal para fazer sombra no jardim

Com essa espécie, você terá um jardim cheio de vida e cor sem precisar de dedicação diária e excessiva

Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:32 - Atualizado em 2 horas

Descubra por que a abélia é a escolha inteligente para jardineiros que valorizam a beleza sem abrir mão da praticidade Crédito: Freepik

Ter um jardim vibrante é um grande sonho, mas a manutenção pode ser exaustiva. A tarefa de regar, podar e monitorar cada espécie exige tempo e esforço, o que nem sempre é viável. A solução para essa questão está em optar por plantas mais resistentes e que demandam menos cuidados, garantindo a beleza do espaço sem a carga de trabalho.

É exatamente por isso que a abélia se destaca. Ela é uma planta ornamental e resistente, ideal para quem busca um jardim bonito sem sacrificar a praticidade. A abélia oferece uma floração prolongada e folhas que se mantêm atraentes em todas as estações, o que a torna uma alternativa fantástica às hortênsias e outras plantas mais tradicionais.

Com a abélia, você simplifica sua rotina e ganha mais tempo para curtir seu jardim. Sua beleza e resistência garantem um espaço sempre vivo, com menos preocupações e mais momentos de alegria.

A beleza que atrai a vida

A abélia é um arbusto versátil que pode chegar a 1,80 metro de altura, mantendo suas folhas mesmo no inverno em climas mais amenos. A planta presenteia o jardim com uma floração exuberante entre julho e setembro, exibindo flores delicadas e perfumadas em tons de rosa, branco ou roxo.

Essas flores, além de delicadas, são perfumadas e capazes de atrair insetos polinizadores, como abelhas e borboletas. Isso significa que, além da beleza, a planta contribui para a biodiversidade e a saúde do ecossistema local. Essa combinação de cores, perfume e utilidade ecológica torna a abélia uma excelente escolha para compor canteiros, cercas vivas ou até vasos em áreas externas.

Como plantar e manter sem esforço?

Para que a abélia se desenvolva bem, escolha um solo com boa drenagem para evitar o encharcamento. A planta prefere sol pleno, por isso, áreas ensolaradas ou protegidas do vento são ideais. O plantio é recomendado para o outono ou a primavera. Mantenha a mesma profundidade do vaso original e regue abundantemente logo após o plantio.

A adição de cobertura morta, como lascas de madeira, ajuda a reter a umidade e a proteger as raízes. Com poucos cuidados extras, como a escolha do local certo e uma rega inicial caprichada, a abélia se adapta rapidamente e garante presença marcante no jardim.

A manutenção descomplicada

Após o enraizamento, a abélia é muito resistente à seca, exigindo regas somente em períodos mais prolongados. Isso faz dela uma opção prática até mesmo para quem não tem muito tempo disponível para jardinagem. Em relação à adubação, uma aplicação de composto orgânico na primavera já é suficiente para manter o vigor da planta.