Paolla Oliveira e Diogo Nogueira interagem nas redes sociais, e fãs cogitam reconciliação

Atriz e cantor trocaram mensagens no Instagram; veja

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:49

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira chamaram a atenção dos fãs após trocarem comentários nas redes sociais. A ação foi o suficiente para levantar especulações dos fãs, que começaram a cogitar uma reconciliação entre os dois. Os artistas namoraram por cinco anos e anunciaram o fim do relacionamento em dezembro.

Diogo compartilhou um álbum de fotos preparado para o primeiro show do ano. O cantor se apresentou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. "Benção e caminhos abertos pra todos nós!! Que 2026 seja INFINITO!!", escreveu na legenda. Paolla comentou na postagem com três emojis: um high-five, palmas e taças brindando.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira nas redes sociais

Paolla Oliveira comentou em publicação de Diogo Nogueira por Reprodução

Em seguida, o cenário se inverteu: o cantor comentou uma postagem de Ano Novo feita pela atriz, de uma forma semelhante. Na publicação, ela comemorava o Réveillon na praia, usando um vestido branco com fendas. "Pronta pra 2026, que seja lindo", escreveu a artista. Diogo reagiu com emojis de taças brindando, brilhos e oração.

Não demorou muito para os fãs logo torcerem pela volta do casal e até levantarem hipóteses sobre uma reaproximação. "Que término engraçado é esse?", brincou uma pessoa. "Voltem logo", torceu outra. "Será que teremos reconciliations em 2026?", questionou um internauta. "2025 ano dos términos, bem que 2026 poderia ser o das reconciliações", escreveu um quarto.

Como é a mansão que Paolla vivia com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira Diogo Nogueira

