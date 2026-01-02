Ivete brinca com intérprete de Libras ao apresentar aposta para o Carnaval; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:16
Ivete Sangalo, cantora baiana responsável por protagonizar diversos momentos engraçados durante suas apresentações, divertiu o público que acompanhou o ‘Por do Som’, nesta quinta-feira (31), comandado por Daniela Mercury no Farol da Barra. O evento também teve participação de Geraldo Azevedo.
Ao cantar sua aposta para o Carnaval 2026, ‘Vampirinha’, Ivete se aproximou de Atanael Weber enquanto cantava o trecho “chupar teu pescoço” e disparou: “Precisa fazer essa boca? Essa boca eu não sabia que tinha na Libras. Gostei dessa tentação”, disse a artista, bem humorada.
Ivete Sangalo
Ivete apresentou sua nova aposta para o Carnaval deste ano pela primeira vez no Festival da Virada Salvador. “Todo verão tem que ter uma fuleragem”, declarou a cantora no réveillon.