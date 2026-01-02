Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete brinca com intérprete de Libras ao apresentar aposta para o Carnaval; veja vídeo

Cantora baiana fez interação com intérprete durante o ‘Pôr do Som’, show de Daniela Mercury

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:16

Ivete Sangalo e Atanael Weber
Ivete Sangalo e Atanael Weber Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo, cantora baiana responsável por protagonizar diversos momentos engraçados durante suas apresentações, divertiu o público que acompanhou o ‘Por do Som’, nesta quinta-feira (31), comandado por Daniela Mercury no Farol da Barra. O evento também teve participação de Geraldo Azevedo.

Ao cantar sua aposta para o Carnaval 2026, ‘Vampirinha’, Ivete se aproximou de Atanael Weber enquanto cantava o trecho “chupar teu pescoço” e disparou: “Precisa fazer essa boca? Essa boca eu não sabia que tinha na Libras. Gostei dessa tentação”, disse a artista, bem humorada.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo no São João de Maracanaú por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo e Daniel Cady por Reprodução
Ivete Sangalo completa 53 anos por Divulgação
Ivete é a artista com mais troféus do Carnaval. por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo em programa "Sem Censura" da TV Brasil por Reprodução / YouTube
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo por Divulgação

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo lança aposta para o Carnaval 2026 durante o Virada Salvador; saiba qual é a música

Ivete Sangalo lança aposta para o Carnaval 2026 durante o Virada Salvador; saiba qual é a música

Imagem - Daniel Cady passa Réveillon com as filhas e longe de Ivete Sangalo

Daniel Cady passa Réveillon com as filhas e longe de Ivete Sangalo

Imagem - Com Ivete Sangalo, Salvador recebe 2026 em clima de axé e emoção

Com Ivete Sangalo, Salvador recebe 2026 em clima de axé e emoção

Ivete apresentou sua nova aposta para o Carnaval deste ano pela primeira vez no Festival da Virada Salvador. “Todo verão tem que ter uma fuleragem”, declarou a cantora no réveillon.

Tags:

Ivete Sangalo

Mais recentes

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos
Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026