Sessão da Tarde exibe versão de 'Cinderela' com cantora internacional nesta sexta-feira (2 de janeiro)

Felipe Sena
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:50
“Cinderela” é um dos filmes clássicos criado pelo mundo Disney, que acompanhou diversas gerações ao longo dos anos. A TV Globo exibe nesta sexta-feira (2), na Sessão da Tarde, a versão de 2021 da clássica história, protagonizada pela cantora Camila Cabello.
Na trama, Cinderela é uma moça determinada que embarca em uma aventura musical para alcançar seus sonhos, mas ela não está sozinha nessa empreitada. A mocinha tem ajuda de seu Fado madrinho e ratinhos.
'Cinderela'
Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.