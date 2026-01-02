FILME

Sessão da Tarde exibe versão de 'Cinderela' com cantora internacional nesta sexta-feira (2 de janeiro)

Filme conta a clássica história da princesa de forma repaginada

Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:50

Sessão da Tarde exibe clássico nesta sexta-feira (2) Crédito: Divulgação

“Cinderela” é um dos filmes clássicos criado pelo mundo Disney, que acompanhou diversas gerações ao longo dos anos. A TV Globo exibe nesta sexta-feira (2), na Sessão da Tarde, a versão de 2021 da clássica história, protagonizada pela cantora Camila Cabello.

Na trama, Cinderela é uma moça determinada que embarca em uma aventura musical para alcançar seus sonhos, mas ela não está sozinha nessa empreitada. A mocinha tem ajuda de seu Fado madrinho e ratinhos.

