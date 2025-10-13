Acesse sua conta
Suposta traição de Michelle Barros agita A Fazenda 17; jornalista é defendida por aliados

Will Guimarães levantou boato de romance com Shia Phoenix; Fernando Sampaio e outros participantes defendem

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:56

Michelle Barros é defendida por aliados após boato de traição em A Fazenda 17.
Crédito: Reprodução/Record

Michelle Barros se tornou o centro de uma polêmica durante a dinâmica do apontamento em A Fazenda 17. O boato sobre uma possível traição com o ator Shia Phoenix surgiu após a última festa e foi levantado por Will Guimarães, que comentou que Shia estaria apaixonado pela jornalista.

Chateada com os rumores, Michelle se manteve em silêncio, enquanto Fernando Sampaio, aliado da comunicadora, saiu em sua defesa: “Ela é uma mulher casada!”. Outros participantes, como Nizam Hayek e Shia, também se envolveram na discussão, reforçando a necessidade de cuidado com afirmações sem provas, já que o reality é transmitido nacionalmente.

Will Guimarães ainda usou o assunto para criticar aliados de Michelle, incluindo Fernando e Shia, alegando que eles espalham informações externas para prejudicar os colegas. Após a dinâmica, Shia desabafou com Créo Kellab sobre a situação: “Ela tem o comprometimento dela, eu tenho o meu… mas não posso ter amizade?”.

