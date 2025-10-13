Acesse sua conta
Como é a casa histórica de Regina Casé no Santo Antônio Além do Carmo

Atriz transformou imóvel histórico em um lar cheio de cor, cultura e afeto no coração da capital baiana

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:59

A casa de Regina Casé em Salvador é um refúgio de arte, cor e alma baiana
Entre as ladeiras de paralelepípedo e fachadas coloniais do Santo Antônio Além do Carmo, Regina Casé construiu um pedaço de paraíso particular. A atriz, que há anos declara seu amor pela Bahia, uniu tradição e modernidade em uma casa que é puro reflexo de sua personalidade: alegre, acolhedora e cheia de histórias.

O imóvel, formado pela junção de duas antigas residências restauradas, preserva a estrutura original dos séculos 18 e 19, mas ganhou toques contemporâneos sob a assinatura do arquiteto David Bastos. Amante da cultura local, Regina fez questão de manter elementos que remetem à essência do bairro, como o piso de madeira e as janelas voltadas para a Baía de Todos os Santos, de onde costuma assistir ao pôr do sol.

A decoração mistura arte popular, lembranças de viagens e objetos de amigos artistas. Entre santos, orixás e tecidos coloridos, tudo na casa tem um significado afetivo. “Cada cantinho tem uma história, um gesto de carinho, uma memória”, costuma dizer a apresentadora, que define o espaço como um “lugar de pertencimento e alegria”.

O terraço, com vista panorâmica e cheio de plantas tropicais, é o ponto de encontro da família. Ali, Regina recebe amigos, ouve música, conversa com vizinhos e observa o movimento das ruas, em perfeita sintonia com a energia vibrante da cidade.

