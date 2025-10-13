DIA DE DULCE

Veja quais foram os milagres que tornaram Irmã Dulce santa

Dois milagres, reconhecidos oficialmente pelo Vaticano

13 de outubro de 2025

Canonizada em 13 de outubro de 2019, Irmã Dulce dos Pobres se tornou a primeira santa nascida no Brasil. A cerimônia, presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano, coroou um processo reconhecido pela Igreja Católica como um dos mais rápidos da história: apenas 27 anos após sua morte, ocorrida em 1992.

Dois milagres, reconhecidos oficialmente pelo Vaticano após rigorosas investigações médicas e teológicas, foram determinantes para que a baiana Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes fosse declarada santa.

O primeiro milagre: cura inexplicável após parto

O primeiro milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce ocorreu em 2001, na cidade de Malhador, interior de Sergipe. A professora Cláudia Cristina dos Santos enfrentava uma hemorragia intensa após o parto. Durante 18 horas, ela passou por três cirurgias, sem que os médicos conseguissem conter o sangramento.

Sem alternativas médicas, familiares e amigos começaram a rezar pedindo a ajuda de Irmã Dulce. Pouco tempo depois, a hemorragia cessou de forma espontânea e definitiva, surpreendendo toda a equipe médica. O caso foi analisado por peritos da Arquidiocese de Salvador, pela Congregação para as Causas dos Santos, em Roma, e reconhecido oficialmente em 2011. O milagre possibilitou a beatificação da religiosa.

O segundo milagre: a visão que voltou após 14 anos

O segundo milagre, confirmado pelo Vaticano em 2019 e responsável pela canonização, envolveu o maestro José Maurício Moreira, de Salvador. Ele havia perdido completamente a visão do olho direito e 50% do esquerdo por causa de um glaucoma.

Catorze anos após ficar cego, José Maurício orou pedindo a intercessão de Irmã Dulce para aliviar a dor causada por uma conjuntivite. Ao acordar no dia seguinte, não apenas estava sem dor, mas havia recuperado totalmente a visão, algo considerado cientificamente impossível, já que o nervo óptico danificado não se regenera.

O caso foi examinado por uma equipe médica do Vaticano e declarado sem explicação científica plausível, sendo reconhecido como milagre.

Um legado de amor e fé

Com a confirmação dos dois milagres, Irmã Dulce foi oficialmente proclamada Santa Dulce dos Pobres, exemplo de solidariedade e dedicação aos mais vulneráveis. Sua canonização foi celebrada como um marco na história da fé brasileira e um reconhecimento mundial à obra de quem acreditava que o amor podia transformar realidades.