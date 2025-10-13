Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quais foram os milagres que tornaram Irmã Dulce santa

Dois milagres, reconhecidos oficialmente pelo Vaticano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:00

IMagem de Santa Dulce
IMagem de Santa Dulce Crédito: Divulgação/ Osid

Canonizada em 13 de outubro de 2019, Irmã Dulce dos Pobres se tornou a primeira santa nascida no Brasil. A cerimônia, presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano, coroou um processo reconhecido pela Igreja Católica como um dos mais rápidos da história: apenas 27 anos após sua morte, ocorrida em 1992.

Dois milagres, reconhecidos oficialmente pelo Vaticano após rigorosas investigações médicas e teológicas, foram determinantes para que a baiana Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes fosse declarada santa.

Santa Dulce dos Pobres

Imagem de Santo Antônio, do século XIX, que pertenceu à família de Santa Dulce por Divulgação/Osid
Fiéis acompanharam cortejo de Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Trezena Solene no primeiro dia da Festa de Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres por CORREIO/Ana Albuquerque
Souvenir Santa Dulce por Nara Gentil
Legado da religiosa inspira criação da Faculdade Santa Dulce por Divulgação/Osid
Ecobag de Santa Dulce dos Pobres por Ana Albuquerque/CORREIO
Trezena Solene no primeiro dia da Festa de Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Santa Dulce por Divulgação
Devota por Paula Fróes/CORREIO
Monumento de Irmã Dulce por Rafael Martins/GOVBA
Trezena de Santa Dulce dos Pobres por Betto Jr./Arquivo CORREIO
Procissão com a imagem de Santa Dulce por Otávio Santos/SECOM/PMS
Coral Santa Dulce por Marina Silva/CORREIO
Santuário da Santa Dulce  por Nara Gentil/CORREIO
Santuário da Santa Dulce recebeu mais de 30 mil visitantes em julho deste ano por Nara Gentil/CORREIO
Celebração encerrou trezena de Santa Dulce por Paula Fróes/CORREIO
1 de 17
Imagem de Santo Antônio, do século XIX, que pertenceu à família de Santa Dulce por Divulgação/Osid

O primeiro milagre: cura inexplicável após parto

O primeiro milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce ocorreu em 2001, na cidade de Malhador, interior de Sergipe. A professora Cláudia Cristina dos Santos enfrentava uma hemorragia intensa após o parto. Durante 18 horas, ela passou por três cirurgias, sem que os médicos conseguissem conter o sangramento.

Leia mais

Imagem - Você sabia que Irmã Dulce se chamava Maria Rita? Entenda por que a santa baiana 'mudou' de nome

Você sabia que Irmã Dulce se chamava Maria Rita? Entenda por que a santa baiana 'mudou' de nome

Imagem - Coca-Cola e futebol: veja 5 curiosidades de Santa Dulce dos Pobres

Coca-Cola e futebol: veja 5 curiosidades de Santa Dulce dos Pobres

Imagem - Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Anjo da guarda desta segunda (13 de outubro): 5 signos precisam agir com urgência, ou vão perder aquilo que desejam

Sem alternativas médicas, familiares e amigos começaram a rezar pedindo a ajuda de Irmã Dulce. Pouco tempo depois, a hemorragia cessou de forma espontânea e definitiva, surpreendendo toda a equipe médica. O caso foi analisado por peritos da Arquidiocese de Salvador, pela Congregação para as Causas dos Santos, em Roma, e reconhecido oficialmente em 2011. O milagre possibilitou a beatificação da religiosa.

O segundo milagre: a visão que voltou após 14 anos

O segundo milagre, confirmado pelo Vaticano em 2019 e responsável pela canonização, envolveu o maestro José Maurício Moreira, de Salvador. Ele havia perdido completamente a visão do olho direito e 50% do esquerdo por causa de um glaucoma.

Catorze anos após ficar cego, José Maurício orou pedindo a intercessão de Irmã Dulce para aliviar a dor causada por uma conjuntivite. Ao acordar no dia seguinte, não apenas estava sem dor, mas havia recuperado totalmente a visão, algo considerado cientificamente impossível, já que o nervo óptico danificado não se regenera.

O caso foi examinado por uma equipe médica do Vaticano e declarado sem explicação científica plausível, sendo reconhecido como milagre.

Um legado de amor e fé

Com a confirmação dos dois milagres, Irmã Dulce foi oficialmente proclamada Santa Dulce dos Pobres, exemplo de solidariedade e dedicação aos mais vulneráveis. Sua canonização foi celebrada como um marco na história da fé brasileira e um reconhecimento mundial à obra de quem acreditava que o amor podia transformar realidades.

Hoje, seis anos após a cerimônia no Vaticano, o legado da santa baiana continua vivo nas Obras Sociais Irmã Dulce, que seguem acolhendo e cuidando de milhares de pessoas todos os dias em Salvador.

Tags:

Santa Dulce dos Pobres

Mais recentes

Imagem - Do hábito ao altar: ex-freira e seminarista que sonhava em ser padre deixam a vida religiosa e se casam

Do hábito ao altar: ex-freira e seminarista que sonhava em ser padre deixam a vida religiosa e se casam
Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais