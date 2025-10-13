DIA DE DULCE

Você sabia que Irmã Dulce se chamava Maria Rita? Entenda por que a santa baiana 'mudou' de nome

Ao ingressar na vida religiosa, ela escolheu nome como forma de eternizar seu amor e transformar a saudade em missão

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:00

Irmã Dulce é homenageada em trezena Crédito: Divulgação

Por trás do nome que se tornaria símbolo de amor e compaixão, existe uma história profundamente pessoal. Nascida Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, a santa baiana decidiu adotar o nome “Dulce” ao ingressar na vida religiosa, em 1933, em homenagem à mãe, Dulce Maria de Souza Brito, que morreu quando ela tinha apenas seis anos.

Santa Dulce dos Pobres 1 de 17

Ao entrar para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Maria Rita iniciou o noviciado e fez a escolha que a acompanharia por toda a vida: levar o nome da mãe como forma de manter viva sua presença e o exemplo de bondade que ela representava. O gesto, simples e simbólico, uniu fé e afeto, transformando uma lembrança de infância em um legado espiritual.

Com o tempo, “Irmã Dulce” se tornaria muito mais do que um nome religioso. Passaria a ser sinônimo de generosidade, entrega e serviço aos mais pobres. A escolha, que nasceu de um vínculo familiar, acabou definindo também a identidade da mulher que o mundo conheceria como o “Anjo Bom da Bahia”.