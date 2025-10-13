Acesse sua conta
IZA e Yuri Lima comemoram juntos o aniversário de 1 ano da filha após fim do relacionamento

Cantora e ex-jogador de futebol deixaram as diferenças de lado e se reuniram na festa de Nala, com tema safári

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:38

IZA e Yuri Lima se reúnem após término para celebrar o 1º aniversário da filha, Nala
IZA e Yuri Lima se reúnem após término para celebrar o 1º aniversário da filha, Nala Crédito: Reprodução/Instagram

IZA, de 35 anos, e Yuri Lima, de 31, mostraram maturidade e união neste domingo (12) ao celebrarem juntos o primeiro aniversário da filha, Nala. A comemoração, com o tema safári, reuniu amigos próximos e familiares e teve os pais caracterizados, com direito a muitos sorrisos e momentos de carinho com a pequena.

O reencontro aconteceu poucos dias depois de o ex-casal confirmar o término do relacionamento. A assessoria de IZA enviou uma nota à imprensa informando que a separação foi “respeitosa e amigável”, destacando que os dois seguem comprometidos com o amor e o cuidado de Nala.

Nas redes sociais, fãs celebraram a atitude dos artistas e elogiaram a forma madura com que lidaram com a situação. “Que lindo ver o amor pelos filhos acima de tudo”, comentou uma seguidora.

Aniversário de Nala

Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram
1 de 10
Nala faz um ano por Reprodução/Instagram

Nala nasceu em 13 de outubro de 2024 e é a primeira filha da cantora e do ex-jogador. O relacionamento dos dois começou em 2022 e enfrentou momentos turbulentos, especialmente durante a gestação de IZA. Na época, a artista chegou a confirmar uma traição de Yuri, o que gerou grande repercussão nas redes.

Apesar da crise, eles se reconciliaram no início de 2025, quando o atleta publicou uma declaração emocionante nas redes, agradecendo o perdão da cantora e celebrando dois anos de namoro. No entanto, os rumores de uma nova separação voltaram a circular na última semana, quando Yuri deixou de seguir familiares de IZA e apagou as fotos do casal.

Mesmo com o fim da relação, o clima entre os dois parece ser de paz. Na festa da filha, IZA e Yuri foram vistos se divertindo juntos, trocando olhares e rindo durante os parabéns. As imagens circularam rapidamente nas redes e mostraram o quanto a cantora está focada em manter um ambiente de amor e estabilidade para Nala.

