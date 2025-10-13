Primeiras imagens do casamento de Raquel e Ivan em 'Vale tudo' são reveladas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:11
O capítulo final da novela “Vale tudo” promete emoção: Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) se casam em cerimônia intimista com amigos em Guaratiba, zona Oeste do Rio. A festa, embalada pelo trio Os Garotin, terá direito à música “Nossa Resenha”, de Caetano Veloso, como parte da trilha sonora.
A figurinista Marie Salles revelou detalhes do vestido da noiva, assinado pela grife Martu Mariage. “O modelito é inteiramente off white e traz na saia uma pintura feita à mão, que reflete a identidade da Raquel”, explicou. Segundo Marie, a estilista Marta Macedo, dona da marca e amiga pessoal da figurinista, garantiu que a peça combinava perfeitamente com a personagem.
Casamento de Ivan e Raquel
As cenas estão previstas para ir ao ar na sexta-feira, dia 17, encerrando o remake de Manuela Dias do clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibido originalmente em 1988.