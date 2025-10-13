Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Isabel Veloso é internada para transplante de medula óssea do pai

Influenciadora de 19 anos, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15, compartilha detalhes da cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:35

Isabel Veloso inicia transplante de medula com doação do pai
Isabel Veloso inicia transplante de medula com doação do pai Crédito: Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, revelou neste sábado (12) que será internada em Curitiba para realizar o transplante de medula óssea doado por seu pai. A escolha foi feita pelos médicos após constatarem que ele e a irmã apresentavam 50% de compatibilidade. O procedimento marca mais uma etapa da luta da jovem contra o Linfoma de Hodgkin, diagnosticado quando ela tinha apenas 15 anos.

Nas redes sociais, Isabel contou que o pai foi escolhido por não possuir hormônios ligados à gestação, o que aumenta a segurança do transplante. “Eles têm preferência por homem por não ter o hormônio da gestação que a mulher tem”, explicou. A influenciadora também mostrou os preparativos para o período de internação, que deve durar entre 20 e 40 dias, com itens como escova nova, pasta infantil e produtos sem álcool, necessários por conta da baixa imunidade.

Isabel Veloso

Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 19
Isabel Veloso por Reprodução

Antes da internação, Isabel cortou o cabelo e explicou que passará por sessões de quimioterapia e radioterapia para destruir completamente a medula óssea doente. “Eu vou fazer uma quimioterapia combinada com radioterapia pra matar qualquer célula cancerígena que esteja no meu corpo”, contou.

Leia mais

Por que o Instagram desativou a conta de Isabel Veloso? Entenda e saiba como recorrer

Influenciadora Isabel Veloso é banida do Instagram e planeja ação judicial: 'Justiça será feita'

Influencer que mostra tratamento de câncer, Isabel Veloso, tem 50% de compatibilidade com irmã e pode realizar transplante

Isabel Veloso mostra nova fase de tratamento antes de transplante: 'Preparar meu corpo'

Em remissão contra o câncer, Isabel Veloso revela que ficará careca novamente

Em um gesto comovente, Isabel se despediu do filho de 10 meses com uma carta publicada nas redes sociais: “A mamãe não está com você agora, e eu sei que você sente. Sei que meu colo faz falta. [...] Mas quero te contar uma coisa: eu não fui embora. Estou dentro do motivo que me fez levantar mais uma vez: você, meu amor.”

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel chegou a interromper o tratamento após ouvir dos médicos que a doença era incurável. No entanto, durante a gestação, em 2024, ela descobriu que o câncer havia voltado e decidiu retomar o processo oncológico. Desde então, compartilha cada fase de sua jornada com força e esperança, inspirando milhões de seguidores.

Leia mais

Imagem - Richarlyson se transforma em MC Belinha no Domingão e fala sobre liberdade e sexualidade

Richarlyson se transforma em MC Belinha no Domingão e fala sobre liberdade e sexualidade

Imagem - IZA e Yuri Lima comemoram juntos o aniversário de 1 ano da filha após fim do relacionamento

IZA e Yuri Lima comemoram juntos o aniversário de 1 ano da filha após fim do relacionamento

Imagem - Claudia Raia fratura tornozelo e cancela apresentações no Rio e na Paraíba

Claudia Raia fratura tornozelo e cancela apresentações no Rio e na Paraíba

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais