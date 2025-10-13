SAÚDE

Isabel Veloso é internada para transplante de medula óssea do pai

Influenciadora de 19 anos, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15, compartilha detalhes da cirurgia

Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:35

Isabel Veloso inicia transplante de medula com doação do pai Crédito: Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, revelou neste sábado (12) que será internada em Curitiba para realizar o transplante de medula óssea doado por seu pai. A escolha foi feita pelos médicos após constatarem que ele e a irmã apresentavam 50% de compatibilidade. O procedimento marca mais uma etapa da luta da jovem contra o Linfoma de Hodgkin, diagnosticado quando ela tinha apenas 15 anos.

Nas redes sociais, Isabel contou que o pai foi escolhido por não possuir hormônios ligados à gestação, o que aumenta a segurança do transplante. “Eles têm preferência por homem por não ter o hormônio da gestação que a mulher tem”, explicou. A influenciadora também mostrou os preparativos para o período de internação, que deve durar entre 20 e 40 dias, com itens como escova nova, pasta infantil e produtos sem álcool, necessários por conta da baixa imunidade.

Antes da internação, Isabel cortou o cabelo e explicou que passará por sessões de quimioterapia e radioterapia para destruir completamente a medula óssea doente. “Eu vou fazer uma quimioterapia combinada com radioterapia pra matar qualquer célula cancerígena que esteja no meu corpo”, contou.

Em um gesto comovente, Isabel se despediu do filho de 10 meses com uma carta publicada nas redes sociais: “A mamãe não está com você agora, e eu sei que você sente. Sei que meu colo faz falta. [...] Mas quero te contar uma coisa: eu não fui embora. Estou dentro do motivo que me fez levantar mais uma vez: você, meu amor.”