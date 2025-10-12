CONFIRA

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 100 vagas e salários de até R$ 4 mil

Inscrições estarão abertas a partir de 27 de outubro

Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08:08

Guarda Municipal de Curitiba Crédito: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba divulgou na sexta-feira (11) o edital do novo concurso público para a Guarda Municipal. O processo seletivo oferece 100 vagas imediatas, com expectativa de que até 400 candidatos sejam nomeados ao longo da próxima gestão, entre 2025 e 2028.

O documento completo pode ser consultado nos sites da Prefeitura de Curitiba e do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. As inscrições estarão abertas das 9h de 27 de outubro até as 14h de 24 de novembro, exclusivamente pelo site do Instituto. A taxa de participação é de R$ 120.

A prova objetiva, que marca o início da seleção, será aplicada no dia 18 de janeiro de 2026. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo. O salário inicial do cargo é de R$ 2.671,14, com jornada de 40 horas semanais.

Após a posse e a aprovação no Curso de Formação Técnico-Profissional, requisito obrigatório para o exercício da função, o servidor passa a receber também uma gratificação de segurança equivalente a 50% do vencimento, elevando a remuneração para R$ 4.006,71.

Etapas da seleção

O concurso contará com quatro fases eliminatórias.

Prova objetiva – composta por 40 questões de múltipla escolha, com conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática, História e Geografia de Curitiba, além de Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal) e Legislação.

Teste de aptidão física;

Investigação social, que avalia a conduta do candidato nos âmbitos funcional, civil, criminal e social;

Avaliação psicológica;

A cada fase, o candidato precisa ser considerado apto para seguir no processo.