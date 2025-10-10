Acesse sua conta
Agência de regulação abre vagas com salários de até R$ 6 mil

Inscrições vão até 14 de outubro; oportunidades são para níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:31

Arcon-PA
Arcon-PA Crédito: Divulgação

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA) lançou um novo processo seletivo oferecendo 62 vagas para profissionais de diferentes formações, com atuação em Belém. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS) entre os dias 10 e 14 de outubro de 2025, onde o edital detalha todas as oportunidades.

O processo de seleção incluirá análise documental, avaliação curricular e entrevista pessoal, e terá validade inicial de seis meses a partir da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período apenas uma vez.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

As vagas são destinadas a cargos de níveis médio e superior, incluindo funções como analista e assistente em regulação de serviços públicos, além de controlador de serviços públicos — cargo com maior número de oportunidades, 45 ao todo.

Entre as formações contempladas estão engenharias civil, sanitária, ambiental, de tráfego e de computação, ciências econômicas e arquitetura e urbanismo. Também há oportunidades para profissionais graduados em qualquer área com experiência em trânsito ou transporte.

Os contratados terão jornada de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.498,72 a R$ 6.088,15, além de gratificação e auxílio-alimentação.

A iniciativa visa reforçar o quadro técnico da autarquia responsável pela regulação dos serviços de transporte, atividade considerada essencial no estado, especialmente em um cenário de mercado de trabalho competitivo e forte interesse em oportunidades no serviço público.

