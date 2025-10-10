SELEÇÃO

Agência de regulação abre vagas com salários de até R$ 6 mil

Inscrições vão até 14 de outubro; oportunidades são para níveis médio e superior

Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:31

Arcon-PA Crédito: Divulgação

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA) lançou um novo processo seletivo oferecendo 62 vagas para profissionais de diferentes formações, com atuação em Belém. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS) entre os dias 10 e 14 de outubro de 2025, onde o edital detalha todas as oportunidades.

O processo de seleção incluirá análise documental, avaliação curricular e entrevista pessoal, e terá validade inicial de seis meses a partir da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período apenas uma vez.

As vagas são destinadas a cargos de níveis médio e superior, incluindo funções como analista e assistente em regulação de serviços públicos, além de controlador de serviços públicos — cargo com maior número de oportunidades, 45 ao todo.

Entre as formações contempladas estão engenharias civil, sanitária, ambiental, de tráfego e de computação, ciências econômicas e arquitetura e urbanismo. Também há oportunidades para profissionais graduados em qualquer área com experiência em trânsito ou transporte.

Os contratados terão jornada de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.498,72 a R$ 6.088,15, além de gratificação e auxílio-alimentação.