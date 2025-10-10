SÃO PAULO

Polícia Penal abre 1.100 vagas com salários de até R$ 4,6 mil

Edital foi publicado nesta sexta (10); inscrições começam em novembro

10 de outubro de 2025

A Polícia Penal de São Paulo publicou nesta sexta-feira (10) o edital do concurso público com 1.100 vagas imediatas para o cargo de Policial Penal I. As oportunidades são destinadas a candidatos do sexo masculino, e os salários iniciais chegam a R$ 4.695,60.

Organizado pelo Instituto AOCP, o certame oferece oportunidades para quem tem nível superior em qualquer área, idade entre 18 e 35 anos, altura mínima de 1,60 m e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

As inscrições estarão abertas de 3 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da banca (clique aqui para acessar). A taxa de participação é de R$ 122,17, com isenção para doadores de sangue e redução de 50% para estudantes de baixa renda.

A prova objetiva está prevista para 8 de fevereiro, em cidades como São Paulo, Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto.

Entre as principais atribuições do cargo estão a custódia de detentos, a segurança de unidades prisionais e a prevenção de ocorrências internas e externas, como fugas e rebeliões.