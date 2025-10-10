CLIMA

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Temperatura deve variar entre 20ºC e 31ºC

Esther Morais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:51

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

O fim de semana em Salvador terá predomínio de sol, mas com possibilidade de chuva rápida em alguns momentos, segundo a Defesa Civil (Codesal).

Nesta sexta-feira (10), o céu deve variar de claro a parcialmente nublado, com 40% de chance de chuva e ventos moderados, de até 23 km/h. As temperaturas ficam entre 20°C e 31°C, e o índice UV permanece em nível extremo, exigindo cuidados redobrados com a exposição solar.

No sábado (11), o cenário será semelhante, com 30% de probabilidade de chuva e ventos de até 28 km/h. A mínima prevista é de 21°C e a máxima, de 31°C.

Já o domingo (12) deve ser o dia mais estável, com apenas 20% de chance de chuva e céu parcialmente nublado. Os ventos continuam moderados, e as temperaturas se mantêm entre 21°C e 31°C.

Confira previsão do tempo em Salvador Crédito: Codesal