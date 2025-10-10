OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador oferece 567 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta sexta (10)

Há vagas do nível fundamental ao superior

Esther Morais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:29

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 567 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (10). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Auxiliar de limpeza pesada (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.720,00 + benefícios

1 vaga

Motorista de ônibus

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH D e curso de condutor de passageiro.

Salário: A combinar + transporte

50 vagas

Motorista de ônibus (vaga para horária reduzida)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH D, disponibilidade para trabalhar em carga horária reduzida e curso de condutor de passageiro.

Salário: A combinar + transporte

50 vagas

Auxiliar de Operação em Transporte

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + transporte

5 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: A combinar + transporte

14 vaga

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + transporte

14 vagas

Auxiliar de Manutenção de Veículos Pesados

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável experiência nos serviços básicos de manutenção em pintura, chaparia e elétrica.

Salário: A combinar + transporte

1 vag

Borracheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável experiência nos serviços básicos de inspeção e balanceamento de pneus.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Encarregado de Manutenção de Veículos Pesados

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência nos serviços de manutenção automotiva.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Eletricista de Veículo Pesado

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência nos serviços de elétrica automotiva.

Salário: A combinar + transporte

2 vagas

Lubrificador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência em troca e manutenção de lubrificantes nos veículos.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Mecânico de Veículos Pesados

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH D e experiência nos serviços de mecânica automotiva (Veículo Pesado).

Salário: A combinar + transporte

15 vagas

Moleiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + transporte

2 vagas

Polidor de Veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência em polimento de pintura de veículos.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Serralheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável experiência em fabricação, reparação e instalação de peças e estruturas metálicas.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Auxiliar de Produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para pegar peso. Vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

50 vagas

Chefe de Funilaria e Pintura

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de Automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Controlador de Pragas

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.

Salário: R$1.722,41 + benefícios

4 vagas

Cuidador de Idosos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

5 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.166,96 + benefícios

2 vagas

Mecânico de Veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Fiscal de Loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Expedição em Transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Depósito (vaga para diária)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Vendedor Interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com vendas de artigos de decoração.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Chefe de Oficina Mecânica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

10 vagas

Consultor de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de Armazém

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.542,37 + benefícios

1 vaga

Balconista de Açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: R$1.703,44 + benefícios

4 vagas

Ajudante de Padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Simões Filho.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Encanador Hidráulico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Delivery

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Analista Contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Encarregado de Limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Massaranduba.

Salário: R$2.056,00 + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico Eletricista

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de Automóvel

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Assistente de Licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

60 vagas

Operador de Telemarketing Ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de Telemarketing Receptivo (SAC Receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

75 vagas

Auxiliar de Lavanderia Industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Lavador de Roupa Escala Industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a lei do aprendizado (faixa etária 18 a 21 anos).

Salário: Valor da bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Cobrador de Transporte (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: A combinar + transporte

20 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de processos administrativos e pacote Office (Excel).

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios