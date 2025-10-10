Emprego: Salvador oferece 567 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta sexta (10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06:29
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 567 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (10). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar de limpeza pesada (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.720,00 + benefícios
1 vaga
Motorista de ônibus
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH D e curso de condutor de passageiro.
Salário: A combinar + transporte
50 vagas
Motorista de ônibus (vaga para horária reduzida)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH D, disponibilidade para trabalhar em carga horária reduzida e curso de condutor de passageiro.
Salário: A combinar + transporte
50 vagas
Auxiliar de Operação em Transporte
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + transporte
5 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: A combinar + transporte
14 vaga
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + transporte
14 vagas
Auxiliar de Manutenção de Veículos Pesados
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável experiência nos serviços básicos de manutenção em pintura, chaparia e elétrica.
Salário: A combinar + transporte
1 vag
Borracheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável experiência nos serviços básicos de inspeção e balanceamento de pneus.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Encarregado de Manutenção de Veículos Pesados
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência nos serviços de manutenção automotiva.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Eletricista de Veículo Pesado
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência nos serviços de elétrica automotiva.
Salário: A combinar + transporte
2 vagas
Lubrificador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência em troca e manutenção de lubrificantes nos veículos.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Mecânico de Veículos Pesados
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH D e experiência nos serviços de mecânica automotiva (Veículo Pesado).
Salário: A combinar + transporte
15 vagas
Moleiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + transporte
2 vagas
Polidor de Veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência em polimento de pintura de veículos.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, desejável experiência em fabricação, reparação e instalação de peças e estruturas metálicas.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Auxiliar de Produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para pegar peso. Vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências.
Salário: A combinar + benefícios
50 vagas
Chefe de Funilaria e Pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Controlador de Pragas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.
Salário: R$1.722,41 + benefícios
4 vagas
Cuidador de Idosos
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
5 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.166,96 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Fiscal de Loja
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Expedição em Transporte
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Depósito (vaga para diária)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Vendedor Interno
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado com vendas de artigos de decoração.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Chefe de Oficina Mecânica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
10 vagas
Consultor de Vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de Armazém
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.542,37 + benefícios
1 vaga
Balconista de Açougue
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: R$1.703,44 + benefícios
4 vagas
Ajudante de Padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Simões Filho.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Encanador Hidráulico
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Delivery
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Analista Contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Encarregado de Limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Massaranduba.
Salário: R$2.056,00 + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico Eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de Automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Assistente de Licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
60 vagas
Operador de Telemarketing Ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de Telemarketing Receptivo (SAC Receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
75 vagas
Auxiliar de Lavanderia Industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de Roupa Escala Industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a lei do aprendizado (faixa etária 18 a 21 anos).
Salário: Valor da bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Cobrador de Transporte (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: A combinar + transporte
20 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de processos administrativos e pacote Office (Excel).
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas