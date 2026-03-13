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Policial civil aposentado de 72 anos é morto a tiros na Bahia

Ssuspeitos são procurados pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:57

Morte de policial foi registrada em Santo Estevão
Morte de policial foi registrada em Santo Estevão Crédito: Reprodução

Um policial civil aposentado, identificado como Antenor dos Santos Evangelista, de 72 anos, foi morto a tiros no povoado de Teixeira, em Santo Estevão, no centro-norte da Bahia. O crime foi registrado nesta sexta-feira (13) e é investigado pela delegacia da cidade. 

Segundo informações da Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta realizaram um roubo contra duas mulheres e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em um veículo. O policial aposentado teria tentado intervir, quando foi atingido pelos tiros. Os suspeitos fugiram. 

A Delegacia Territorial de Santo Estevão (DT) informou que já existem indícios de autoria, e diligências estão em andamento para localizar os suspeitos.

Em nota publicada nas redes sociais, a Polícia Civil lamentou a morte do investigador, que ingressou na corporação em 1980. "Diante desta perda, a Polícia Civil da Bahia manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos, desejando que encontrem amparo, serenidade e conforto neste momento de luto", disse. 

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