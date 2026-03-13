GESTÃO

Bracell acelera desenvolvimento de mulheres e avança na liderança feminina

Iniciativas de desenvolvimento e políticas de inclusão fortalecem a atuação de mulheres em áreas estratégicas da companhia

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:51

Protagonismo feminino é uma das prioridades da Bracell Crédito: Acervo Bracell

Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, a Bracell tem avançado de forma consistente na promoção do protagonismo feminino por meio de iniciativas estruturadas de atração, desenvolvimento e retenção de mulheres, além de ações voltadas à equidade de gênero e ao engajamento de toda a liderança no tema. Um dos destaques é o programa de aceleração de carreira Cultivando Potenciais, iniciado em 2025, com duração de oito meses e foco em profissionais mapeados como potenciais para assumir posições de gestão no curto e médio prazo. Dentro da iniciativa, foi desenvolvida uma trilha específica para mulheres, com 24 horas de treinamento, abordando temas como síndrome da impostora, estereótipos de gênero, liderança estratégica, negociação, influência, imagem profissional e networking.

O programa também incluiu rodas de conversa voltadas exclusivamente para homens – participantes e líderes – com foco em vieses inconscientes e no papel de aliados da equidade de gênero. Em 2025, todas as promoções realizadas durante o programa foram de mulheres.

Na Bracell na Bahia, houve uma turma exclusiva de inglês para mulheres em 2024. A partir de 2025, a estratégia mudou e agora passam a ofertar 50% das vagas do público do programa exclusivas para esse público.

Esses avanços se refletem em histórias concretas dentro da companhia, como a da Jéssica Resende, primeira mulher a assumir a posição de coordenadora de fábrica da Bracell. Natural de Volta Redonda (RJ), ela iniciou sua trajetória profissional ainda jovem, após conquistar uma bolsa de estudos para cursar o ensino técnico em eletrônica, juntamente com o ensino médio. Aos 18 anos, ingressou em um programa de trainee técnico e mudou-se para o interior do Mato Grosso para atuar na área de manutenção em uma usina.

Engenheira de produção, com 17 anos de carreira e 11 anos de estudos, Jéssica construiu uma trajetória marcada pela busca constante por aprendizado. Ao longo de nove anos na Bracell, atuou no planejamento de manutenção e liderou diversas paradas gerais. Em 2024, aceitou um novo desafio profissional, deixando sua área de atuação para ingressar no Programa de Desenvolvimento para Coordenação de Fábrica, do Bracell Learning Institute (BLI).

“Quando uma mulher ocupa um cargo de representatividade, ela representa muitas outras. A gente sabe o quanto a Bracell está investindo na diversidade. E nós, mulheres, passamos a ter mais espaço na indústria. É um orgulho poder chegar nessa posição e representar tantas outras profissionais competentes”, afirma a coordenadora.

Além do desenvolvimento de lideranças, a Bracell mantém iniciativas voltadas ao apoio às colaboradoras em diferentes fases da vida. A empresa integra o programa Empresa Cidadã, oferecendo seis meses de licença-maternidade e 20 dias de licença-paternidade, e conta com o programa Pessoinhas, que prepara futuras mães e pais para a chegada do bebê. Salas de amamentação já foram inauguradas nas fábricas de Lençóis Paulista e nos módulos de viveiro, e campanhas como o Outubro Rosa fazem parte do calendário anual da companhia.

No campo da atração de talentos, a empresa adota políticas que ampliam a presença feminina em seus processos seletivos. Dentro da Política de Atração e Seleção da Bracell na Bahia, por exemplo, uma das premissas voltadas à diversidade é a recomendação da empresa para que nas shortlists tenha, ao menos, uma candidata mulher para os processos a partir do cargo de analista. Na área de G&A, as mulheres estão presentes em 100% das shortlists de recrutamento. Na operação florestal, logística, programas de formação e trainee, mulheres também são incluídas nos processos, além da existência de um banco de talentos afirmativo para mulheres na Bracell em São Paulo.

A empresa também realiza análises de equidade salarial, com foco em garantir tratamento igualitário entre homens e mulheres nos ciclos de remuneração e evolução de carreira, reforçando esse compromisso junto às lideranças.

Os líderes homens são engajados nas pautas de diversidade e inclusão de gênero por meio de uma combinação de treinamentos formais, palestras e ações contínuas de sensibilização, envolvendo, tanto iniciativas corporativas quanto locais. São desenvolvidas trilhas de aprendizagem sobre liderança inclusiva e vieses inconscientes, promovidos encontros e diálogos com especialistas e realizada uma atuação contínua do time de Atração e Seleção com as lideranças para contratação de mulheres. Em 2025, nas unidades da Bracell na Bahia, das 288 admissões realizadas, 88 vagas foram preenchidas por mulheres, um percentual de 33% do total.

Os grupos de afinidade e comitês atuam como importantes parceiros estratégicos do RH, enquanto aceleradores das ações de equidade feminina, promovendo iniciativas que fortalecem a representatividade, o desenvolvimento e a voz das mulheres na empresa. Eles organizam rodas de conversa, campanhas de sensibilização e eventos educativos sobre temas como vieses de gênero, carreira e liderança feminina, além de criar conexões entre colaboradoras de diferentes áreas. Também contribuem com diagnósticos internos, identificando barreiras e propondo melhorias em políticas e processos. Outra função fundamental é engajar aliados, incluindo líderes e homens da organização, para ampliar o impacto das ações.

A Bracell na Bahia recebeu o Selo Lilás, um selo do Governo da Bahia que certifica empresas com ações de equidade de gênero e diversidade, reconhecendo seu compromisso com a inclusão de mulheres e grupos minorizados em seu ambiente de trabalho, por meio de políticas de igualdade salarial, liderança feminina e combate à discriminação, com base em iniciativas internas e projetos sociais.

Atualmente, as mulheres representam 27,7% das posições de liderança na operação Bracell Celulose. A meta da companhia é alcançar 30% de mulheres na liderança até 2030.