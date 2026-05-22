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Justiça Federal autoriza pagamento bilionário a aposentados que processaram o INSS

Dinheiro vai beneficiar milhares de segurados que ganharam processos definitivos contra o órgão; saiba como consultar se você está na lista dos ganhadores

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:00

ALÍVIO FINANCEIRO: A antecipação do 13º salário em 2026 beneficia milhões de segurados e garante um fôlego extra para o orçamento doméstico logo no início do ano
A Justiça Federal liberou cerca de R$ 2 bilhões em atrasados para aposentados, pensionistas e segurados que venceram ações contra o INSS Crédito: Agência Brasil

Milhares de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS começaram a entrar na lista de pagamentos liberados pela Justiça Federal após a autorização de cerca de R$ 2 bilhões em atrasados previdenciários. Os valores contemplam segurados que venceram ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e já possuem decisão definitiva, sem possibilidade de recurso.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício

Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Perda da qualidade de segurado; por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Erros ou vínculos ausentes no CNIS; por Agência Brasil
Documentação médica insuficiente em casos de incapacidade; por INSS
Não há enquadramento correto nas regras de aposentadoria. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O montante faz parte de um novo lote de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), modalidade usada pela União para quitar dívidas judiciais de menor valor com prazo mais rápido de liberação.

Leia mais

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A maior parte dos pagamentos envolve revisões e concessões de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais que foram negados ou calculados incorretamente pelo INSS.

Quem tem direito ao pagamento

Recebem os valores segurados que acionaram a Justiça e obtiveram vitória definitiva em processos previdenciários ou assistenciais.

Entram no lote beneficiários de aposentadoria por idade, invalidez, tempo de contribuição e pessoa com deficiência, além de pensão por morte, Benefício por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença) e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

As RPVs são destinadas a ações com condenações de até 60 salários mínimos. Quando o valor supera esse limite, o pagamento passa para o regime de precatórios, que segue outro calendário e costuma levar mais tempo para ser liberado.

Como saber se o pagamento foi liberado

A consulta deve ser feita diretamente nos portais dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) responsáveis pelo processo judicial.

O segurado pode verificar a situação usando CPF, número do processo ou número da RPV. Após a liberação, os depósitos normalmente são realizados pelo banco indicado na ação em prazo que pode chegar em até 60 dias.

O pagamento não acontece de forma automática pelo aplicativo Meu INSS e recomendam atenção com golpes envolvendo falsas cobranças para “liberação” dos valores.

Quanto cada tribunal vai pagar

Justiça libera novo lote bilionário de atrasados do INSS em todas as regiões do país.
Justiça libera novo lote bilionário de atrasados do INSS em todas as regiões do país Crédito: Ilustração, IA

Processos contra o INSS disparam no país

O volume bilionário liberado pela Justiça acompanha o avanço das ações previdenciárias nos últimos anos, especialmente pedidos de revisão de aposentadoria, reconhecimento de tempo de contribuição e concessão de benefícios assistenciais.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que a Justiça Federal acumulava 3.236.489 processos previdenciários pendentes até fevereiro de 2025. No mesmo período, foram ajuizadas mais 398 mil novas ações e 368 mil processos foram baixados.

Com a fila previdenciária ainda pressionada, ações judiciais continuam sendo uma das principais alternativas usadas por segurados para corrigir valores, acelerar concessões e garantir acesso a benefícios negados administrativamente.

Tags:

Inss Pagamento

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