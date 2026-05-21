ECONOMIA

Inédito: aeroporto brasileiro ganha piscina de ondas e shopping

Estratégia bilionária na Capital Federal amplia receitas comerciais do aeroporto para cobrir custos e aliviar tarifas de embarque

Juliana Rodrigues

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:00

Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília Crédito: Divulgação

Impulsionado pelo programa federal Investe+ Aeroportos, o terminal de Brasília recebe R$ 1,1 bilhão em aportes privados para virar um polo de lazer, comércio e logística. A expansão inclui um shopping inédito com 130 lojas para setembro de 2026, além de clube com piscina de ondas e centro de distribuição.

Aeroporto de Brasília 1 de 6

As obras geram 650 empregos e a estratégia busca inflar as receitas comerciais para tentar frear o preço das passagens.

Foco nas passagens

A guinada bilionária do terminal brasiliense responde a uma tendência global de sobrevivência financeira. Hoje, as chamadas receitas acessórias vindas de lojas, estacionamentos e publicidade já respondem por 60% do faturamento dos aeroportos do país. Os outros 40% ficam por conta das tarifas de embarque.

Ao expandir o comércio, o terminal tenta reduzir seus custos operacionais para aliviar o bolso do passageiro. É o que explica Clarissa Barros, diretora do Departamento de Outorgas e Políticas Regulatórias do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), ao apontar que os complexos aeroportuários estão se consolidando como grandes centros de negócios.

Contratos longos

O interesse dos investidores foi destravado por uma mudança regulatória que garantiu contratos comerciais de longo prazo. Em Brasília, a concessionária Inframerica poderá explorar o espaço até o ano de 2067. Para o diretor comercial da empresa, Rogério Coimbra, o modelo enterra o conceito tradicional dos aeroportos, transformando o terminal em um espaço de convivência, lazer e serviços.

Com inauguração marcada para 15 de setembro deste ano, o novo shopping center ficará fincado a menos de 500 metros do terminal de passageiros. O projeto prevê mais de 60 mil m² de área construída, academia, dez restaurantes, salas de cinema VIP e uma tela de exibição ao ar livre.

Segundo o vice-presidente da Inframerica, Juan Horacio Djedjeian, a proposta aposta em áreas abertas e integração, oferecendo uma experiência diferente do formato de um shopping comum. O plano de expansão ainda avança em duas frentes: um Centro de Distribuição Logística de R$ 35 milhões para o mercado de cargas e um clube com piscina de ondas orçado em R$ 450 milhões.