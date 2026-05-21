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Inédito: aeroporto brasileiro ganha piscina de ondas e shopping

Estratégia bilionária na Capital Federal amplia receitas comerciais do aeroporto para cobrir custos e aliviar tarifas de embarque

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:00

Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília Crédito: Divulgação

Impulsionado pelo programa federal Investe+ Aeroportos, o terminal de Brasília recebe R$ 1,1 bilhão em aportes privados para virar um polo de lazer, comércio e logística. A expansão inclui um shopping inédito com 130 lojas para setembro de 2026, além de clube com piscina de ondas e centro de distribuição.

Aeroporto de Brasília

Obra de shopping no Aeroporto Internacional de Brasília emprega cerca de 650 trabalhadores por Foto: Vosmar Rosa/MPor
Aeroporto de Brasília por Divulgação
Aeroporto de Brasília por Divulgação
 Aeroporto de Brasília por Divulgação
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília por Divulgação
Aeroporto de Brasília por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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Obra de shopping no Aeroporto Internacional de Brasília emprega cerca de 650 trabalhadores por Foto: Vosmar Rosa/MPor

As obras geram 650 empregos e a estratégia busca inflar as receitas comerciais para tentar frear o preço das passagens.

Foco nas passagens

A guinada bilionária do terminal brasiliense responde a uma tendência global de sobrevivência financeira. Hoje, as chamadas receitas acessórias vindas de lojas, estacionamentos e publicidade já respondem por 60% do faturamento dos aeroportos do país. Os outros 40% ficam por conta das tarifas de embarque.

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Ao expandir o comércio, o terminal tenta reduzir seus custos operacionais para aliviar o bolso do passageiro. É o que explica Clarissa Barros, diretora do Departamento de Outorgas e Políticas Regulatórias do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), ao apontar que os complexos aeroportuários estão se consolidando como grandes centros de negócios.

Contratos longos

O interesse dos investidores foi destravado por uma mudança regulatória que garantiu contratos comerciais de longo prazo. Em Brasília, a concessionária Inframerica poderá explorar o espaço até o ano de 2067. Para o diretor comercial da empresa, Rogério Coimbra, o modelo enterra o conceito tradicional dos aeroportos, transformando o terminal em um espaço de convivência, lazer e serviços.

Com inauguração marcada para 15 de setembro deste ano, o novo shopping center ficará fincado a menos de 500 metros do terminal de passageiros. O projeto prevê mais de 60 mil m² de área construída, academia, dez restaurantes, salas de cinema VIP e uma tela de exibição ao ar livre.

Segundo o vice-presidente da Inframerica, Juan Horacio Djedjeian, a proposta aposta em áreas abertas e integração, oferecendo uma experiência diferente do formato de um shopping comum. O plano de expansão ainda avança em duas frentes: um Centro de Distribuição Logística de R$ 35 milhões para o mercado de cargas e um clube com piscina de ondas orçado em R$ 450 milhões.

Durante vistoria ao canteiro de obras, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, defendeu que o programa federal foi desenhado justamente para impulsionar novos negócios e descentralizar o desenvolvimento regional.

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