POLÍTICA

Câmara aprova cerco a bagagens em grandes aeroportos para reforçar segurança nacional

Nova regra altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e prioriza terminais de maior fluxo; aeroportos regionais ficam de fora para evitar custos operacionais.

Juliana Rodrigues

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:00

Aprovada fiscalização mais rigorosa para bagagens em grandes terminais Crédito: Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Comissão de Viação e Transportes deu sinal verde para o Projeto de Lei 4257/21, que endurece a fiscalização de malas em voos domésticos. A medida altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e foca em terminais de médio e grande porte, buscando aumentar o rigor no embarque nacional.

Atenção com as malas 1 de 5

O que muda na prática?

Diferente da proposta original, o texto aprovado relatado pelo deputado Jonas Donizette (PSB-SP) poupa os pequenos aeroportos (Classes I e II), que movimentam até 1 milhão de passageiros por ano.

Por que a distinção?

Custo-benefício: inspeções indiscriminadas em aeródromos menores gerariam gastos operacionais elevados sem um ganho de segurança proporcional.

Viabilidade: a intenção é não asfixiar financeiramente as operações regionais.

Regulação e próximos passos

O controle da nova regra ficará com a Anac. Caberá à agência regulamentar como a inspeção será intensificada, utilizando critérios técnicos de análise de risco. Atualmente, os locais com revista obrigatória seguem as Diretrizes de Segurança da Aviação Civil (Davsec), mas a lista detalhada é mantida sob sigilo por questões de segurança estratégica.