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Câmara aprova cerco a bagagens em grandes aeroportos para reforçar segurança nacional

Nova regra altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e prioriza terminais de maior fluxo; aeroportos regionais ficam de fora para evitar custos operacionais.

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:00

Aprovada fiscalização mais rigorosa para bagagens em grandes terminais
Aprovada fiscalização mais rigorosa para bagagens em grandes terminais Crédito: Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Comissão de Viação e Transportes deu sinal verde para o Projeto de Lei 4257/21, que endurece a fiscalização de malas em voos domésticos. A medida altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e foca em terminais de médio e grande porte, buscando aumentar o rigor no embarque nacional.

Atenção com as malas

Malas no aeroporto por Shutterstock
Terminais de médio e grande porte terão fiscalização de malas mais rigorosa em voos domésticos por Shutterstock
Nova medida aprovada (PL 4257/21) aumenta o controle e o rigor na inspeção de bagagens pelo país por Shutterstock
Aprovada fiscalização mais rigorosa para bagagens em grandes terminais por Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Aeroportos brasileiros atualizam normas para tornar a conferência de bagagens mais rígida e segura
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Malas no aeroporto por Shutterstock

O que muda na prática?

Diferente da proposta original, o texto aprovado relatado pelo deputado Jonas Donizette (PSB-SP) poupa os pequenos aeroportos (Classes I e II), que movimentam até 1 milhão de passageiros por ano.

Por que a distinção?

Custo-benefício: inspeções indiscriminadas em aeródromos menores gerariam gastos operacionais elevados sem um ganho de segurança proporcional.

Viabilidade: a intenção é não asfixiar financeiramente as operações regionais.

Regulação e próximos passos

O controle da nova regra ficará com a Anac. Caberá à agência regulamentar como a inspeção será intensificada, utilizando critérios técnicos de análise de risco. Atualmente, os locais com revista obrigatória seguem as Diretrizes de Segurança da Aviação Civil (Davsec), mas a lista detalhada é mantida sob sigilo por questões de segurança estratégica.

O projeto ainda precisa do aval da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e do Senado para seguir para sanção e entrar em vigor.

Tags:

Bagagem Aeroporto Bagagem de mão Câmara dos Deputados

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