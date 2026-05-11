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'Rui Costa sabe que Jerônimo não segura o debate', afirma Roma

Pré-candidato ao Senado declarou que o governador não consegue debater com ACM Neto os problemas da Bahia nem apresentar soluções para reverter os atuais indicadores do estado

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:14

Pré-candidato ao Senado, João Roma
Pré-candidato ao Senado, João Roma Crédito: Divulgação

Pré-candidato a senador da República, João Roma (PL) afirmou que o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) insiste em debater com o pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), e não com os adversários ao Senado, porque “sabe que Jerônimo não segura o debate”.

“Eu vou explicar porque Rui Costa quer tanto debater com ACM Neto: não é coragem, é medo. Rui sabe que Jerônimo não segura o debate”, declarou Roma, nesta segunda-feira (11), em entrevista à rádio CBN Salvador.

Na avaliação de Roma, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) não consegue debater com ACM Neto os problemas da Bahia nem apresentar soluções para reverter os atuais indicadores do estado.

“A Bahia piorou na segurança, piorou na saúde, piorou na fila da regulação, piorou na sensação de comando. Por isso que Rui Costa voltou para o palco querendo estabelecer esse protagonismo. Ele quer aparecer como governador, mandar como governador. Só que ele foi derrotado dentro do seu próprio partido, porque ele tentou isso”, acrescentou o pré-candidato ao Senado, ao se referir a decisão do grupo governista, que descartou a possibilidade de lançar Rui Costa como candidato ao governo da Bahia e reafirmou Jerônimo como nome para disputar a reeleição.

Ao comentar a atuação do governador, Roma citou que o governo do petista tem lançado até “autorização para elaboração de projetos”. “Nunca vi isso. Os prefeitos já não estão mais nem um pouco iludidos com as promessas de Jerônimo”, declarou.

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