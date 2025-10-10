Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto abre concurso com 1.008 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 8,3 mil

Oportunidade é no ES

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:52

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior Crédito: Shutterstock

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) abriu concurso público com 1.008 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 8.347, incluindo auxílio-alimentação.

A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), e as provas estão previstas para o dia 14 de dezembro.

A maior parte das oportunidades é para o cargo de Agente Socioeducativo, com 842 vagas destinadas a candidatos com ensino médio completo. Já para o nível superior, há 166 vagas para Técnico Superior Socioeducativo, distribuídas entre as áreas de Direito, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Nutrição. Todos os cargos têm jornada de 40 horas semanais.

Leia mais

Imagem - Inmet emite alerta de baixa umidade para 53 cidades baianas

Inmet emite alerta de baixa umidade para 53 cidades baianas

Imagem - Emprego: Salvador oferece 567 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta sexta (10)

Emprego: Salvador oferece 567 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta sexta (10)

Imagem - RedeMix anuncia data de inauguração da nova unidade no Salvador Shopping

RedeMix anuncia data de inauguração da nova unidade no Salvador Shopping

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de outubro e 14 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site do IDCAP.  A taxa de participação é de R$ 72 para o cargo de Agente Socioeducativo e R$ 82 para as funções de nível superior.

O concurso será composto por cinco etapas: prova objetiva e redação, avaliação psicológica, investigação social, teste de aptidão física e curso de formação profissional. As duas últimas fases são exclusivas para o cargo de Agente Socioeducativo.

A prova objetiva, marcada para 14 de dezembro, será aplicada em várias cidades do Espírito Santo. Para os cargos de nível superior, o exame contará com 70 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos Específicos. Os candidatos ao cargo de Agente Socioeducativo responderão ao mesmo número de questões, com maior peso nos conteúdos específicos da função.

Além da prova objetiva, os classificados terão a redação corrigida. O texto deverá ser dissertativo e abordar temas relacionados à política socioeducativa. Os candidatos também passarão por avaliação psicológica e investigação social, que verificará a conduta e a idoneidade moral dos concorrentes.

Os aprovados nas fases iniciais para o cargo de Agente Socioeducativo ainda realizarão testes físicos, compostos por exercícios de barra fixa, abdominal e corrida, em local e data a serem definidos. Na última fase, participarão de um curso de formação com 130 horas de duração, que abordará direitos humanos, políticas públicas e práticas socioeducativas.

Mais recentes

Imagem - Emprego: Salvador oferece 567 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta sexta (10)

Emprego: Salvador oferece 567 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta sexta (10)
Imagem - Conselho oferece 800 vagas e com salários de até R$ 8 mil em concurso público

Conselho oferece 800 vagas e com salários de até R$ 8 mil em concurso público
Imagem - Super-híbrido, ampliação, atrasos e desorganização marcam o grande dia da BYD na Bahia

Super-híbrido, ampliação, atrasos e desorganização marcam o grande dia da BYD na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
03

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
04

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra