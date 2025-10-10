EMPREGO

Instituto abre concurso com 1.008 vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 8,3 mil

Oportunidade é no ES

Esther Morais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:52

Concursos com mil vagas para nível médio e superior Crédito: Shutterstock

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) abriu concurso público com 1.008 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 8.347, incluindo auxílio-alimentação.

A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), e as provas estão previstas para o dia 14 de dezembro.

A maior parte das oportunidades é para o cargo de Agente Socioeducativo, com 842 vagas destinadas a candidatos com ensino médio completo. Já para o nível superior, há 166 vagas para Técnico Superior Socioeducativo, distribuídas entre as áreas de Direito, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Nutrição. Todos os cargos têm jornada de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de outubro e 14 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site do IDCAP. A taxa de participação é de R$ 72 para o cargo de Agente Socioeducativo e R$ 82 para as funções de nível superior.

O concurso será composto por cinco etapas: prova objetiva e redação, avaliação psicológica, investigação social, teste de aptidão física e curso de formação profissional. As duas últimas fases são exclusivas para o cargo de Agente Socioeducativo.

A prova objetiva, marcada para 14 de dezembro, será aplicada em várias cidades do Espírito Santo. Para os cargos de nível superior, o exame contará com 70 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos Específicos. Os candidatos ao cargo de Agente Socioeducativo responderão ao mesmo número de questões, com maior peso nos conteúdos específicos da função.

Além da prova objetiva, os classificados terão a redação corrigida. O texto deverá ser dissertativo e abordar temas relacionados à política socioeducativa. Os candidatos também passarão por avaliação psicológica e investigação social, que verificará a conduta e a idoneidade moral dos concorrentes.