RISCO

Inmet emite alerta de baixa umidade para 53 cidades baianas

Aviso prevê níveis entre 20% e 30% e risco potencial à saúde

Esther Morais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:58

Barreiras Crédito: Leitor CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quinta-feira (9) um alerta de baixa umidade para 53 municípios da Bahia, válido até 10h desta sexta-feira (10). O aviso é de “perigo potencial”, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, o que pode causar desconforto, ressecamento da pele, irritação nos olhos e nas vias respiratórias.

Entre as cidades sob alerta estão Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Guanambi, Luís Eduardo Magalhães, Ibotirama, Santa Maria da Vitória e Xique-Xique, além de municípios vizinhos do Oeste, Centro-Sul e São Francisco baiano.

Segundo o Inmet, há baixo risco de incêndios florestais e de problemas mais graves à saúde, mas a população deve redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

As recomendações incluem beber bastante líquido, evitar atividades físicas intensas entre 10h e 16h, e buscar ambientes arejados ou climatizados. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Municípios sob alerta: