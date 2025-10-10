Acesse sua conta
Inmet emite alerta de baixa umidade para 53 cidades baianas

Aviso prevê níveis entre 20% e 30% e risco potencial à saúde

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 07:58

Barreiras não registra chuva há mais de 100 dias
Barreiras  Crédito: Leitor CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quinta-feira (9) um alerta de baixa umidade para 53 municípios da Bahia, válido até 10h desta sexta-feira (10). O aviso é de “perigo potencial”, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, o que pode causar desconforto, ressecamento da pele, irritação nos olhos e nas vias respiratórias.

Entre as cidades sob alerta estão Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Guanambi, Luís Eduardo Magalhães, Ibotirama, Santa Maria da Vitória e Xique-Xique, além de municípios vizinhos do Oeste, Centro-Sul e São Francisco baiano.

Segundo o Inmet, há baixo risco de incêndios florestais e de problemas mais graves à saúde, mas a população deve redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

As recomendações incluem beber bastante líquido, evitar atividades físicas intensas entre 10h e 16h, e buscar ambientes arejados ou climatizados. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Municípios sob alerta:

Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Brejolândia, Buritirama, Caetité, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Candiba, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guanambi, Ibotirama, Igaporã, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Licínio de Almeida, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Malhada, Mansidão, Matina, Morpará, Mortugaba, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Paratinga, Pilão Arcado, Pindaí, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Urandi, Wanderley e Xique-Xique.

