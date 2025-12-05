Acesse sua conta
TEL abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing

Processo seletivo será presencial no Comércio; vagas exigem ensino médio completo, boa comunicação e residência em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:33

TEL Centro de Contatos busca operadores ativo e receptivo; candidatos devem levar documentos e seguir regras de vestimenta para participar da seleção Crédito: Divulgação

A TEL Centro de Contatos acaba de abrir seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing, perfis ativo e receptivo. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da empresa localizada na Rua Portugal, nº 21, Comércio, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. É necessário levar caneta azul, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e, para homens, certificado de reservista.

Os requisitos das vagas são: Ensino Médio completo, ter 18 anos ou mais, residir em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho e ter boa comunicação. Além do salário compatível com a carga horária e a função, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica.

Para o acesso ao local de seleção não é permitido uso de bonés, camisas de times, roupas transparentes sem segunda pele, bermudas, calças rasgadas, pantacourt ou saias longas com abertura acima do joelho, sandálias havaianas, rasteiras ou saltos não presos atrás.

O operador de telemarketing é treinado para realizar serviços técnicos especializados, como a realização de pesquisas via teleatendimento e a intermediação da relação entre empresa e consumidor, seguindo roteiros planejados. O profissional terá à sua disposição sistemas e ferramentas fornecidos pela TEL.

Com assessoria

