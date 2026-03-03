Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

Há oportunidade de estágio voltada para pessoa com deficiência

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 07:24

Estação de metrô Campinas de Pirajá
Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Metrô Bahia abriu inscrições para vagas de emprego na área de manutenção e uma vaga de estágio voltada para pessoas com deficiência. Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de fevereiro pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco". ccrmetrobahia.com.br.

A vaga de estágio afirmativa para pessoas com deficiência é voltada à atuação em material rodante. Entre os pré-requisitos estão: cursar o ensino superior em engenharia elétrica, automação, mecânica ou mecatrônica; conhecimento no Pacote Office (nível intermediário) e em Power BI.

Já as oportunidades de emprego são para oficial de manutenção e manutenção em rede aérea e sinalização e precisam de disponibilidade de horário para atuar por escalas diurnas ou noturnas.

Para a vaga de oficial, é preciso ter ensino médio completo e experiência em manutenções mecânicas.

Já para a oportunidade de manutenção em rede aérea e sinalização é necessário ter formação técnica na áreas mecânica, elétrica, mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicação, automação e áreas semelhantes; experiência ou vivência com manutenções realizadas em sistemas de rede aérea de trens, sistemas de sinalização ferroviária, operação de veículos ferroviários e rodoferroviários.

Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, entre outros.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução
Clique na aba 'Contato' por Divulgação/ CCR
Depois, na área 'Trabalhe Conosco' por Divulgação
Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa por Ulisses Dumas
Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida. por Divulgação CCR Metrô Bahia
1 de 5
Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

Leia mais

Imagem - Novo edital de concurso para órgão do governo abre 200 vagas com salários de até R$ 7,4 mil na Bahia

Novo edital de concurso para órgão do governo abre 200 vagas com salários de até R$ 7,4 mil na Bahia

Imagem - Cidade com 4 mil habitantes abre concurso público com salários de até R$ 30,3 mil

Cidade com 4 mil habitantes abre concurso público com salários de até R$ 30,3 mil

Imagem - Marinha lança novo edital de concurso público com mais de 1,6 mil vagas para Fuzileiro Naval

Marinha lança novo edital de concurso público com mais de 1,6 mil vagas para Fuzileiro Naval

Clique na aba 'Contato';

Depois, na área 'Trabalhe Conosco';

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

Tags:

Salvador Emprego

Mais recentes

Imagem - Último dia de inscrições para concurso de cidade de 4 mil habitantes com salário de R$ 30,3 mil

Último dia de inscrições para concurso de cidade de 4 mil habitantes com salário de R$ 30,3 mil
Imagem - Veja quanto ganha um juiz substituto na Bahia; inscrições para 100 vagas estão abertas

Veja quanto ganha um juiz substituto na Bahia; inscrições para 100 vagas estão abertas
Imagem - Salários de até R$ 4 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (3)

Salários de até R$ 4 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (3)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre
03

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Imagem - De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver
04

De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver