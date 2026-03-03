Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de março de 2026 às 07:24
O Metrô Bahia abriu inscrições para vagas de emprego na área de manutenção e uma vaga de estágio voltada para pessoas com deficiência. Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de fevereiro pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco". ccrmetrobahia.com.br.
A vaga de estágio afirmativa para pessoas com deficiência é voltada à atuação em material rodante. Entre os pré-requisitos estão: cursar o ensino superior em engenharia elétrica, automação, mecânica ou mecatrônica; conhecimento no Pacote Office (nível intermediário) e em Power BI.
Já as oportunidades de emprego são para oficial de manutenção e manutenção em rede aérea e sinalização e precisam de disponibilidade de horário para atuar por escalas diurnas ou noturnas.
Para a vaga de oficial, é preciso ter ensino médio completo e experiência em manutenções mecânicas.
Já para a oportunidade de manutenção em rede aérea e sinalização é necessário ter formação técnica na áreas mecânica, elétrica, mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicação, automação e áreas semelhantes; experiência ou vivência com manutenções realizadas em sistemas de rede aérea de trens, sistemas de sinalização ferroviária, operação de veículos ferroviários e rodoferroviários.
Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, entre outros.
Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia
Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;
Clique na aba 'Contato';
Depois, na área 'Trabalhe Conosco';
Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;
Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.