Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quanto ganha um juiz substituto na Bahia; inscrições para 100 vagas estão abertas

Candidatos podem se inscrever em concurso até 2 de abril

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:05

TJ-BA
Veja os detalhes do concurso Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

Estão abertas as inscrições do concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Interessados podem se candidatar até às 16h do dia 2 de abril. O salário-base para a função é de R$ 31.975,77. 

O concurso visa a preencher 100 vagas para o cargo, sendo 60 destinadas a ampla concorrência, 30 para candidatos negros, cinco para pessoas com deficiência, três para candidatos indígenas e duas para candidatos quilombolas.

Os candidatos podem se inscrever através do site da Fundação Getulio Vargas, responsável pelo processo de seleção. O edital completo está disponível neste link.

A prova objetiva será realizada no dia 24 de maio, das 12h às 18h, preferencialmente em Salvador. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes, a banca examinadora poderá alocá-los em cidades próximas. O exame será composto por 100 questões de múltipla escolha.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Confira as etapas do concurso:

I – Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II – Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva de Questões e Sentenças cível e criminal), de caráter eliminatório e classificatório;

III – Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:

a) sindicância da vida pregressa e investigação social, realizada pelo TJBA;

b) exame de sanidade física e mental;

c) avaliação psicológica.

IV – Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;

V- Quinta Etapa – Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Mais recentes

Imagem - Último dia de inscrições para concurso de cidade de 4 mil habitantes com salário de R$ 30,3 mil

Último dia de inscrições para concurso de cidade de 4 mil habitantes com salário de R$ 30,3 mil
Imagem - Salários de até R$ 4 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (3)

Salários de até R$ 4 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (3)
Imagem - Governo recua e suspende aumento de imposto sobre celulares e notebooks

Governo recua e suspende aumento de imposto sobre celulares e notebooks

MAIS LIDAS

Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador
01

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro
03

Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido
04

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido