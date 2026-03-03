SELEÇÃO

Veja quanto ganha um juiz substituto na Bahia; inscrições para 100 vagas estão abertas

Candidatos podem se inscrever em concurso até 2 de abril

Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:05

Veja os detalhes do concurso Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

Estão abertas as inscrições do concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Interessados podem se candidatar até às 16h do dia 2 de abril. O salário-base para a função é de R$ 31.975,77.

O concurso visa a preencher 100 vagas para o cargo, sendo 60 destinadas a ampla concorrência, 30 para candidatos negros, cinco para pessoas com deficiência, três para candidatos indígenas e duas para candidatos quilombolas.

Os candidatos podem se inscrever através do site da Fundação Getulio Vargas, responsável pelo processo de seleção. O edital completo está disponível neste link.

A prova objetiva será realizada no dia 24 de maio, das 12h às 18h, preferencialmente em Salvador. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes, a banca examinadora poderá alocá-los em cidades próximas. O exame será composto por 100 questões de múltipla escolha.

Confira as etapas do concurso:

I – Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II – Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva de Questões e Sentenças cível e criminal), de caráter eliminatório e classificatório;

III – Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:

a) sindicância da vida pregressa e investigação social, realizada pelo TJBA;

b) exame de sanidade física e mental;

c) avaliação psicológica.

IV – Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;