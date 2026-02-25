OPORTUNIDADE

Cidade com 4 mil habitantes abre concurso público com salários de até R$ 30,3 mil

Vagas são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:26

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Romelândia, em Santa Catarina, abriu inscrições para um concurso público com mais de 50 vagas para diferentes níveis de escolaridade: alfabetizado, ensino médio e ensino superior. Os salários podem chegar a R$ 30,3 mil.

Também há oportunidades para pessoas com deficiência e formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até 3 de março, no site do Ippec, banca organizadora do certame. A prova está prevista para 22 de março. De acordo com o Censo 2022, Romelândia tem cerca de 4,8 mil habitantes.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 100 para vagas para alfabetizados, R$ 150 para nível médio e R$ 180 para nível superior.

Confira o cronograma do concurso:

Até 3 de março - prazo para inscrições

16 de março - Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização das provas

22 de março - Data provável da prova escrita, títulos e prática

27 de março - Publicação do resultado da prova escrita, títulos e prática