Inscrições para concurso de diplomata com salário inicial de R$ 22,5 mil encerram hoje (25)

Candidato deve possuir diploma de curso superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:23

Palácio do Itamaraty
Palácio do Itamaraty Crédito: Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores encerra nesta quarta-feira (25) as inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata, com 60 vagas e salário inicial de R$ 22.558,56. As oportunidades são para o cargo de terceiro-secretário, que marca o início da carreira diplomática no Brasil.

O processo seletivo é realizado anualmente pelo Instituto Rio Branco (IRBr), academia diplomática vinculada ao Itamaraty, e é considerado um dos mais difíceis e concorridos do país, com provas distribuídas ao longo de cinco dias e cobrança de múltiplas disciplinas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, até as 18h. A taxa de inscrição é de R$ 229, mas candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção.

Não é exigida formação específica, mas o candidato deve possuir diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Provas e etapas

As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. A primeira fase, composta por prova objetiva com 240 itens de certo ou errado, está marcada para 29 de março, em dois turnos (manhã e tarde).

A segunda fase, com provas escritas, será realizada em dois fins de semana consecutivos: 25 e 26 de abril e 2 e 3 de maio.

Do total de vagas, 15 são destinadas a pessoas pretas e pardas, três a pessoas com deficiência, duas a pessoas indígenas e uma a pessoas quilombolas. O edital prevê ainda a convocação adicional de 126 mulheres para a segunda fase, com o objetivo de promover maior equilíbrio de gênero no concurso.

O que faz um diplomata?

Diplomatas são servidores públicos responsáveis por representar o Estado brasileiro no exterior, atuar em negociações internacionais, participar de conferências multilaterais e prestar assistência a brasileiros em consulados e embaixadas.

Os aprovados ingressam na carreira como terceiro-secretário e passam por formação no Instituto Rio Branco. Ao longo da trajetória profissional, podem ser promovidos até o cargo mais alto da diplomacia brasileira: o de embaixador.

Cronograma

Inscrições e pedidos de isenção: 4 a 25 de fevereiro

Pagamento da taxa: até 13 de março

Divulgação dos locais de prova: 20 de março

Prova objetiva (1ª fase): 29 de março

Resultado da 1ª fase: 17 de abril

Provas escritas (2ª fase):

25 de abril: Língua Portuguesa e História do Brasil

26 de abril: Língua Inglesa e Geografia

2 de maio: Política Internacional e Economia

3 de maio: Direito e Língua Espanhola ou Francesa

Resultado final: 3 de junho

Homologação do concurso: 1º de julho

