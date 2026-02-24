EMPREGOS E SOLUÇÕES

Criadores de conteúdo podem se inscrever em capacitação gratuita de IA

Iniciativa oferece 5 mil bolsas gratuitas e ensina criadores a usar IA para planejar, produzir e publicar vídeos com método e consistência

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:02

Ao longo do programa, os participantes aprendem a usar a IA para organizar ideias e criar roteiros Crédito: DIVULGAÇÃO

O Santander, em parceria com a plataforma de educação aberta DIO, anuncia o lançamento do Santander AI YouTube Creator, um programa gratuito e online voltado exclusivamente para quem deseja criar conteúdo no YouTube de forma estratégica, usando Inteligência Artificial como copiloto criativo.

A iniciativa oferece 5 mil bolsas de estudo gratuitas e uma jornada de 38 horas, com videoaulas, exercícios práticos e desafios hands-on. As inscrições podem ser feitas até 29 de março de 2026, pelo link

Ao longo do programa, os participantes aprendem a usar a IA para organizar ideias, criar roteiros mais envolventes, desenvolver uma identidade visual coerente e revisar conteúdos de forma estratégica.

“Acreditamos que educação e inovação são pilares para transformar a sociedade. Com o Santander AI YouTube Creator, queremos democratizar o acesso à Inteligência Artificial e apoiar criadores de conteúdo na construção de uma presença digital estratégica, com autoridade e novas oportunidades de carreira e renda por meio do YouTube”, destaca Carolina Learth, Sênior Head de Plataformas de Educação do Santander.

"Criar conteúdo no YouTube deixou de ser hobby e virou infraestrutura de carreira moderna. Com este programa, queremos capacitar pessoas a usarem IA não como atalho criativo, mas como ferramenta estratégica para construir presença, autoridade e oportunidades reais no mercado tech e na creator economy", comenta Iglá Generoso, CEO e Founder da DIO.

Ao final do bootcamp, os participantes terão um canal ativo e organizado de forma profissional, com o primeiro vídeo publicado, identidade visual aplicada e um sistema prático para manter a produção de conteúdo. Também receberão um banco de prompts estratégicos para apoiar a evolução contínua do canal.

▪︎ Como se inscrever?

O processo seletivo ficará aberto até 29 de março de 2026. A primeira lista de aprovados será divulgada entre 31 de março e 6 de abril, seguida por uma segunda chamada entre 8 e 12 de abril.

A trilha de estudos será liberada em 20 de abril de 2026, e a conclusão do programa, com certificação, ocorrerá até 21 de junho de 2026.