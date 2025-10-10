Acesse sua conta
CCR Metrô abre vagas de trabalho em Salvador; veja cargos e como se candidatar

Interessados podem se inscrever pelo site da concessionária

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:00

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A CCR Metrô Bahia abriu vagas de emprego para os cargos de Especialista de Manutenção e Técnico em Manutenção Civil. Os candidatos têm até 14 de outubro para fazer a inscrição voltada à vaga de Técnico em Manutenção Civil, já os interessados na oportunidade para Líder de Atendimento e Manutenção, terão até 15 de outubro para concluir seu cadastro. As inscrições no site da concessionária, na aba Trabalhe Conosco.

O cargo de Técnico em Manutenção Civil exige formação em ensino técnico na área de Edificações ou Construção Civil. Além disso, é preciso ter conhecimento em estruturas metálicas e de concreto armado (OAE, OAC, Taludes e Contenções); disponibilidade para trabalhos em escalas diurnas e noturnas; conhecimento em pacote office, AutoCAD e SAP.

Os interessados na vaga Especialista em Manutenção devem ter ensino superior completo em engenharia elétrica; experiência em Sistemas de Energia metroviária; vivência com manutenção elétrica; possuir conhecimento em Rede aérea metroviária, Sistema Ininterrupto, Subestação de média e alta tensão, Subestação retificadora, Sinalização Metroviária e Geradores a Diesel.

Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, política de flexibilidade na jornada de trabalho, entre outros.

