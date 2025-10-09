Lojas Americanas abrem 380 vagas de emprego para o final de ano na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:12
As Lojas Americanas abriram 380 vagas de emprego na Bahia para reforçar a operação do varejo no último trimestre do ano. As inscrições podem ser feitas através do site da empresa de departamento.
Oitenta das vagas são para os cargos de operador logístico, fiscal, assistente e motorista no Centro de Distribuição de Salvador. O restante das vagas será distribuído em unidades do estado para o cargo de operador de loja.
As vagas para operador de loja não exigem experiência anterior. Os requisitos são: ensino médio completo, boa comunicação, capacidade de adaptação e trabalho em equipe.
Lojas Americanas
As candidaturas para o Centro de Distribuição exigem: ensino médio completo, experiência prévia e habilitação para operar empilhadeira para as funções de Operador Logístico II e CNH nas categorias C, D ou E para o cargo de motorista.