Lojas Americanas abrem 380 vagas de emprego para o final de ano na Bahia

Há oportunidades para operador logístico, fiscal, operador de loja, assistente e motorista

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:12

Fachada da Lojas Americanas Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

As Lojas Americanas abriram 380 vagas de emprego na Bahia para reforçar a operação do varejo no último trimestre do ano. As inscrições podem ser feitas através do site da empresa de departamento.

Oitenta das vagas são para os cargos de operador logístico, fiscal, assistente e motorista no Centro de Distribuição de Salvador. O restante das vagas será distribuído em unidades do estado para o cargo de operador de loja.

As vagas para operador de loja não exigem experiência anterior. Os requisitos são: ensino médio completo, boa comunicação, capacidade de adaptação e trabalho em equipe.

