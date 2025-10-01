Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana abre concurso com 55 vagas e salários de até R$ 3,6 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:37

Concursos já estão com inscrições abertas
Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Cairu, no sul da Bahia, abriu inscrições para um concurso público com 55 vagas e salários que variam entre R$ 1.870,00 e R$ 3.631,98. As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro, no site da Inaz do Pará, banca organizadora do certame.

As provas ocorrerão no dia 30 de novembro. Além das vagas imediatas haverá formação de cadastro reserva para mais convocações conforme a necessidade da administração municipal dentro do prazo de validade do certame.

Veja mais informações do concurso de Cairu

Veja mais informações do concurso de Cairu por Reprodução
Veja mais informações do concurso de Cairu por Reprodução
Veja mais informações do concurso de Cairu por Reprodução
Veja mais informações do concurso de Cairu por Reprodução
1 de 4
Veja mais informações do concurso de Cairu por Reprodução

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 70 a R$ 100.

O concurso será dividido nas seguintes etapas:

Prova objetiva: para todos os cargos (eliminatório e classificatório);

Prova Discursiva: para Auditor Fiscal (eliminatório e classificatório);

Prova de títulos: somente para Auditor Fiscal e Agente Fazendário (classificatório);

Teste de Aptidão Física (TAF), Investigação Social, Avaliação Médica e Psicológica: Avaliações Específicas para Guarda Municipal.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 143 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Prefeitura abre concurso público com 143 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Imagem - BYD abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em Camaçari

BYD abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em Camaçari

Imagem - Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Mais recentes

Imagem - Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil
Imagem - Emprego: Salvador tem 719 vagas com salários de até R$ 5,5 mil para esta quarta (1°)

Emprego: Salvador tem 719 vagas com salários de até R$ 5,5 mil para esta quarta (1°)
Imagem - Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas

Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
01

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
04

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança