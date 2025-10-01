OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana abre concurso com 55 vagas e salários de até R$ 3,6 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:37

Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Cairu, no sul da Bahia, abriu inscrições para um concurso público com 55 vagas e salários que variam entre R$ 1.870,00 e R$ 3.631,98. As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro, no site da Inaz do Pará, banca organizadora do certame.

As provas ocorrerão no dia 30 de novembro. Além das vagas imediatas haverá formação de cadastro reserva para mais convocações conforme a necessidade da administração municipal dentro do prazo de validade do certame.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 70 a R$ 100.

O concurso será dividido nas seguintes etapas:

Prova objetiva: para todos os cargos (eliminatório e classificatório);

Prova Discursiva: para Auditor Fiscal (eliminatório e classificatório);

Prova de títulos: somente para Auditor Fiscal e Agente Fazendário (classificatório);