Prefeitura abre concurso público com 143 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:31
A Prefeitura de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, abriu um concurso público com 143 vagas para educação, com salários que variam de R$ 1.969,32 a R$ 5.281,24. As inscrições começam no dia 10 de outubro e vão até 2 de novembro.
Há vagas para ensino médio e superior. As oportunidades contemplam m profissional de apoio da educação infantil, professor I, professor de educação física e especialista educacional. As jornadas variam entre 26 e 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição será de R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior.
A aplicação das provas está prevista para o dia 23 de novembro. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.