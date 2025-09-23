Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários de até R$ 27 mil: PGE abre concurso público para procurador

Inscrições vão até o dia 3 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:11

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Inscrições vão até o dia 3 de outubro Crédito: Shutterstock

A Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES) abriu um concurso público para o provimento de duas vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria, com salários de até R$ 27,7 mil e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feira no site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até o dia 3 de outubro.

A taxa de inscrição é de R$ 204 e poderá ser paga até 7 de outubro de 2025. Para ingressar no cargo, é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e ser advogado com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Concurso da PGE-ES

Concurso da PGE-ES por Reprodução
Concurso da PGE-ES por Reprodução
Concurso da PGE-ES por Reprodução
Concurso da PGE-ES por Reprodução
Concurso da PGE-ES por Reprodução
Concurso da PGE-ES por Reprodução
1 de 6
Concurso da PGE-ES por Reprodução

Fases

A seleção para o cargo de Procurador ocorrerá por meio das seguintes fases: prova preambular (objetiva), provas escritas (teórica e prática), prova oral, investigação social e prova de títulos. A aplicação da prova preambular e das provas escritas está marcada para 2 de novembro de 2025, já a realização da prova oral está agendada para 11 de janeiro de 2026.

A prova preambular, as provas escritas e a prova oral, para todos os candidatos, bem como a perícia médica dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizados na cidade de Vitória/ES.

Leia mais

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Imagem - Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil

Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Mais recentes

Imagem - Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana

Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana
Imagem - Companhia abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 14,4 mil

Companhia abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 14,4 mil
Imagem - Emprego: Salvador tem vagas com salários de até R$ 3 mil nesta terça-feira (23)

Emprego: Salvador tem vagas com salários de até R$ 3 mil nesta terça-feira (23)

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
01

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
02

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
03

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira