Salários de até R$ 27 mil: PGE abre concurso público para procurador

Inscrições vão até o dia 3 de outubro

Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:11

A Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES) abriu um concurso público para o provimento de duas vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria, com salários de até R$ 27,7 mil e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feira no site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até o dia 3 de outubro.

A taxa de inscrição é de R$ 204 e poderá ser paga até 7 de outubro de 2025. Para ingressar no cargo, é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e ser advogado com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Fases

A seleção para o cargo de Procurador ocorrerá por meio das seguintes fases: prova preambular (objetiva), provas escritas (teórica e prática), prova oral, investigação social e prova de títulos. A aplicação da prova preambular e das provas escritas está marcada para 2 de novembro de 2025, já a realização da prova oral está agendada para 11 de janeiro de 2026.