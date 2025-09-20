Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 13:16

São José do Cedro
São José do Cedro Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São José do Cedro, no extremo-oeste de Santa Catarina, abriu inscrições para um concurso público com salários que variam de R$ 1,9 mil a R$ 9,2 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro.

O valor da taxa para cargos de nível superior é de R$ 150 e para médio/técnico R$ 120 e fundamental incompleto R$ 100. A prova objetiva será realizada no dia 26 de outubro, das 9h às 12 horas, e será composta por 35 questões.

Para cargos com atuação na área de educação, é preciso comprovar títulos. Um comissão municipal avaliará os documentos. A decisão será divulgada na internet no dia 24 de outubro.

Prefeitura de São José do Cedro

Concurso de São José do Cedro por Reprodução
Concurso de São José do Cedro por Reprodução
Concurso de São José do Cedro por Reprodução
Concurso de São José do Cedro por Reprodução
1 de 4
Concurso de São José do Cedro por Reprodução

Leia mais

Imagem - Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Imagem - Programa abre 194 vagas abertas com bolsas de até R$ 12 mil

Programa abre 194 vagas abertas com bolsas de até R$ 12 mil

Imagem - Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)

Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)

Mais recentes

Imagem - Prefeitura oferece mais de 60 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580

Prefeitura oferece mais de 60 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580
Imagem - 6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios

6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
01

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Kid Bengala pede jovem de 21 anos em casamento e surpreende: ‘Grande também no amor’
02

Kid Bengala pede jovem de 21 anos em casamento e surpreende: ‘Grande também no amor’

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Faxina geral: 6 signos vão se livrar de energias tóxicas e pessoas ruins a partir deste domingo (20)
04

Faxina geral: 6 signos vão se livrar de energias tóxicas e pessoas ruins a partir deste domingo (20)