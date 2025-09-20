EMPREGO

Cidade cercada por cânions e cachoeiras lança concurso com salários de até R$ 9,2 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 13:16

São José do Cedro Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São José do Cedro, no extremo-oeste de Santa Catarina, abriu inscrições para um concurso público com salários que variam de R$ 1,9 mil a R$ 9,2 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro.

O valor da taxa para cargos de nível superior é de R$ 150 e para médio/técnico R$ 120 e fundamental incompleto R$ 100. A prova objetiva será realizada no dia 26 de outubro, das 9h às 12 horas, e será composta por 35 questões.

Para cargos com atuação na área de educação, é preciso comprovar títulos. Um comissão municipal avaliará os documentos. A decisão será divulgada na internet no dia 24 de outubro.