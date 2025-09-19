EMPREGO

Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)

Candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento a partir das 17h

Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:41

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 527 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (19). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Atendente de telemarketing

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Técnico em refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso técnico na área.

Salário: R$2.273,22 + benefícios

1 vaga

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Cozinheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.713,44 + benefícios

2 vagas

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no pacote Office.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de obras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em caseadeira e botoneira.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Operador de perecíveis – setor hortifruti

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.703,44 + benefícios

4 vagas

Operador de perecíveis – setor de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.703,44 + benefícios

4 vagas

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

6 vagas

Auxiliar de microcrédito (vaga para jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio incompleto (1º ou 2º ano noturno), sem experiência, conhecimento em informática, idade entre 18 e 22 anos conforme Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Embalador de mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Sondador de solo (Geotecnia – TERRA)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade.

Salário: R$2.380,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de compras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, experiência com Excel e digitação no pacote Office. Vaga para Lauro de Freitas e região.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização. Vaga para Lauro de Freitas e região.

Salário: R$2.018,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização. Vaga para Lauro de Freitas e região.

Salário: R$1.579,20 + benefícios

1 vaga

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de refrigeração de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Mecânico alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de veículo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas, desejável curso na área.

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Assistente de produção em evento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.088,99 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de manutenção de máquinas industriais

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, CNH A e B.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Lavador de roupa escala industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de almoxarifado em farmácia de manipulação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em farmácia de manipulação.

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de manutenção de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos conforme Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.655,50 + benefícios