Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)

Millena Marques
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:41
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 527 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (19). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
VAGAS:
Atendente de telemarketing
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Técnico em refrigeração
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso técnico na área.
Salário: R$2.273,22 + benefícios
1 vaga
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Cozinheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de lanchonete
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.713,44 + benefícios
2 vagas
Estoquista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no pacote Office.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Camareira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de obras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em caseadeira e botoneira.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Operador de perecíveis – setor hortifruti
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.703,44 + benefícios
4 vagas
Operador de perecíveis – setor de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.703,44 + benefícios
4 vagas
Ajudante de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
6 vagas
Auxiliar de microcrédito (vaga para jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio incompleto (1º ou 2º ano noturno), sem experiência, conhecimento em informática, idade entre 18 e 22 anos conforme Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Embalador de mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Sondador de solo (Geotecnia – TERRA)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade.
Salário: R$2.380,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de compras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, experiência com Excel e digitação no pacote Office. Vaga para Lauro de Freitas e região.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Assistente administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização. Vaga para Lauro de Freitas e região.
Salário: R$2.018,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização. Vaga para Lauro de Freitas e região.
Salário: R$1.579,20 + benefícios
1 vaga
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de refrigeração de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Mecânico alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículo
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas, desejável curso na área.
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Assistente de produção em evento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.088,99 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de manutenção de máquinas industriais
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, CNH A e B.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Lavador de roupa escala industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de almoxarifado em farmácia de manipulação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em farmácia de manipulação.
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de manutenção de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos conforme Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.655,50 + benefícios
2 vagas