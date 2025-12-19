Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 146 vagas, salários de até R$ 10 mil e benefícios

Cargos contemplam níveis fundamental, médio/técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:49

Vagas e salários foram divulgadas
Vagas e salários foram divulgadas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Mauá, no estado de São Paulo, abriu concurso público com 146 vagas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições estarão abertas de 18 de dezembro de 2025 a 29 de janeiro de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é o cargo de Supervisor de Ensino, que oferece duas vagas, com remuneração de R$ 10.030,00 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Mauá

Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM-SP), responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, alguns cargos poderão contar com avaliação de títulos, conforme previsto em edital. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade:

  • R$ 56 para nível fundamental

  • R$ 72 para nível médio/técnico

  • R$ 92 para nível superior

Detalhes da cidade

O concurso atende a demandas da administração municipal de Mauá para diferentes áreas do serviço público. Mauá integra a Região do ABC Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo, e possui economia diversificada, com forte presença dos setores industrial, comercial e de serviços. A cidade se destaca pela infraestrutura urbana e pela proximidade com a capital paulista.

Resumo do concurso

Inscrições: 18/12/2025 a 29/01/2026

Vagas: 146

Salário: até R$ 10.030,00

Níveis: fundamental, médio/técnico e superior

Banca: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM-SP)

Local: Mauá (SP)

Edital: Informações completas no site do IBAM-SP

