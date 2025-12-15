Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso do Ibama e Incra abre inscrições nesta segunda com salários de até R$ 9,8 mil

Seleção oferece 60 vagas temporárias de nível superior em Brasília e no Rio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:27

Parte das vagas são para o Ibama Crédito: Reprodução

As inscrições para o novo concurso público temporário do Ibama e do Incra começam nesta segunda-feira (15), a partir das 14h. O processo seletivo oferece 60 vagas de nível superior, entre oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 9,8 mil.

De acordo com o edital, são 40 vagas destinadas ao cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Já o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) disponibiliza 20 vagas, distribuídas entre os cargos de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

As oportunidades contemplam diversas áreas de formação, incluindo Antropologia, Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia, Geologia, Oceanografia, Pedagogia e Engenharia. Os profissionais selecionados atuarão, principalmente, nas cidades de Brasília e do Rio de Janeiro.

Concurso do Ibama e do Incra

Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução
1 de 7
Vagas e salários foram detalhadas por Reprodução

O edital prevê reserva de vagas para ações afirmativas: 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

A remuneração para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, tanto no Ibama quanto no Incra, é de R$ 7.283,05. Já o cargo de Analista Técnico de Complexidade Gerencial do Incra, voltado à especialidade de Antropologia, oferece salário de R$ 9.861,23.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de janeiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto ACCESS, banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 60 para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e de R$ 70 para Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

Podem solicitar isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O prazo para requerer o benefício termina nesta terça-feira (16).

A seleção será composta por provas objetivas e discursiva, com aplicação prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026.

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 108 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 108 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 281 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 281 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 82 vagas e salários de até R$ 3,4 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 82 vagas e salários de até R$ 3,4 mil

Tags:

Vagas Concurso Público Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam nesta quarta (17)

Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam nesta quarta (17)
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
Imagem - Festa da firma: Celebre sem prejuízo à carreira

Festa da firma: Celebre sem prejuízo à carreira

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem é morto a tiros durante confraternização de torcida organizada do Bahia
01

Jovem é morto a tiros durante confraternização de torcida organizada do Bahia

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio
03

Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
04

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo