OPORTUNIDADE

Concurso do Ibama e Incra abre inscrições nesta segunda com salários de até R$ 9,8 mil

Seleção oferece 60 vagas temporárias de nível superior em Brasília e no Rio

Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:27

Parte das vagas são para o Ibama Crédito: Reprodução

As inscrições para o novo concurso público temporário do Ibama e do Incra começam nesta segunda-feira (15), a partir das 14h. O processo seletivo oferece 60 vagas de nível superior, entre oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 9,8 mil.

De acordo com o edital, são 40 vagas destinadas ao cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Já o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) disponibiliza 20 vagas, distribuídas entre os cargos de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

As oportunidades contemplam diversas áreas de formação, incluindo Antropologia, Biologia, Ciências Sociais, Direito, Geografia, Geologia, Oceanografia, Pedagogia e Engenharia. Os profissionais selecionados atuarão, principalmente, nas cidades de Brasília e do Rio de Janeiro.

O edital prevê reserva de vagas para ações afirmativas: 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

A remuneração para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, tanto no Ibama quanto no Incra, é de R$ 7.283,05. Já o cargo de Analista Técnico de Complexidade Gerencial do Incra, voltado à especialidade de Antropologia, oferece salário de R$ 9.861,23.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de janeiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto ACCESS, banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 60 para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e de R$ 70 para Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

Podem solicitar isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O prazo para requerer o benefício termina nesta terça-feira (16).