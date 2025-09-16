CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:09
O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está com 404 vagas de estágio abertas para estudantes de 22 áreas na Bahia. Os candidatos devem ter idade a partir de 16 anos, estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino e entrar no portal do órgão.
Também há vagas para alunos do ensino médio. Os estágios serão de 6 horas diárias e 30 semanais.
Os aprovados receberão pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado. Confira vagas abaixo:
Ensino Médio: 128
Administrativa: 89
Saúde (Técnico): 17
Contabilidade: 33
Marketing: 14
Comunicação: 13
Construção Civil: 12
Direito: 12
Educação: 16
Psicologia: 15
Administrativa (Técnico): 18
Informática: 5
Informática (Técnico): 5
Nutrição: 4
Design: 3
Esportes: 2
Arquitetura e Urbanismo: 2
Elétrica/Eletrônica (Técnico): 2
Marketing (Técnico): 1
Construção Civil (Técnico): 1
Transportes (Técnico): 1
Farmácia: 1
Social: 1