CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia; saiba como se candidatar

Aprovados receberão pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:09

CIEE
CIEE Crédito: Reprodução

O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE) está com 404 vagas de estágio abertas para estudantes de 22 áreas na Bahia. Os candidatos devem ter idade a partir de 16 anos, estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino e entrar no portal do órgão.

Também há vagas para alunos do ensino médio. Os estágios serão de 6 horas diárias e 30 semanais.

Os aprovados receberão pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte e recesso remunerado. Confira vagas abaixo:

Ensino Médio: 128

Administrativa: 89

Saúde (Técnico): 17

Contabilidade: 33

Marketing: 14

Comunicação: 13

Construção Civil: 12

Direito: 12

Educação: 16

Psicologia: 15

Administrativa (Técnico): 18

Informática: 5

Informática (Técnico): 5

Nutrição: 4

Design: 3

Esportes: 2

Arquitetura e Urbanismo: 2

Elétrica/Eletrônica (Técnico): 2

Marketing (Técnico): 1

Construção Civil (Técnico): 1

Transportes (Técnico): 1

Farmácia: 1

Social: 1

