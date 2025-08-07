Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

IEL abre mais de 600 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,5 mil na Bahia

Oportunidades são para Salvador e outros 22 municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:52

Vagas do IEL na Bahia
Vagas do IEL na Bahia Crédito: Divulgação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com mais 660 oportunidades abertas de estágio em Salvador e mais 22 municípios baianos. As vagas contemplam diversas áreas, com salários que variam entre R$ 450 e R$ 2,5 mil. Os interessados devem se inscrever por meio do Portal de Vagas do IEL.

As oportunidades são para as seguintes áreas: administração, arquitetura e urbanismo, artes plásticas, biblioteconomia, ciências contábeis, design gráfico, direito, economia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, gastronomia, geologia, história, jornalismo, nutrição, pedagogia, psicologia, química, ensino médio e técnico.

As vagas são para as cidades de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Conceição do Jacuípe, Correntina, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibicaraí, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Receba mais informações de emprego aqui.

Leia mais

Imagem - Bahia tem concursos públicos com salários de até R$ 10,5 mil; confira

Bahia tem concursos públicos com salários de até R$ 10,5 mil; confira

Imagem - Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Imagem - Confira editais de concurso público com 300 vagas e salários de até R$ 15 mil

Confira editais de concurso público com 300 vagas e salários de até R$ 15 mil

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Samba da Resistência celebra Dia de São Lourenço com Claudya Costta

Samba da Resistência celebra Dia de São Lourenço com Claudya Costta
Imagem - Veja passo a passo para solicitar Carteira de Identidade Nacional na Bahia

Veja passo a passo para solicitar Carteira de Identidade Nacional na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
02

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
03

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado