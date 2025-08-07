MERCADO DE TRABALHO

IEL abre mais de 600 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,5 mil na Bahia

Oportunidades são para Salvador e outros 22 municípios baianos

Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:52

Vagas do IEL na Bahia Crédito: Divulgação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com mais 660 oportunidades abertas de estágio em Salvador e mais 22 municípios baianos. As vagas contemplam diversas áreas, com salários que variam entre R$ 450 e R$ 2,5 mil. Os interessados devem se inscrever por meio do Portal de Vagas do IEL.

As oportunidades são para as seguintes áreas: administração, arquitetura e urbanismo, artes plásticas, biblioteconomia, ciências contábeis, design gráfico, direito, economia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, gastronomia, geologia, história, jornalismo, nutrição, pedagogia, psicologia, química, ensino médio e técnico.