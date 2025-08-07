IEL abre mais de 600 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,5 mil na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:52
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com mais 660 oportunidades abertas de estágio em Salvador e mais 22 municípios baianos. As vagas contemplam diversas áreas, com salários que variam entre R$ 450 e R$ 2,5 mil. Os interessados devem se inscrever por meio do Portal de Vagas do IEL.
As oportunidades são para as seguintes áreas: administração, arquitetura e urbanismo, artes plásticas, biblioteconomia, ciências contábeis, design gráfico, direito, economia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, gastronomia, geologia, história, jornalismo, nutrição, pedagogia, psicologia, química, ensino médio e técnico.
As vagas são para as cidades de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Conceição do Jacuípe, Correntina, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibicaraí, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Receba mais informações de emprego aqui.