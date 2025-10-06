NOVOS RICOS, FALSOS RICOS

Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Percepção de classe social é bastante diferente da realidade

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:04

Aprenda sua classe social de uma vez por todas Crédito: Imagem: PxHere

As classes sociais são uma maneira de dividir a população em critérios como renda, escolaridade e acesso de bens. Contudo, a maioria das pessoas no Brasil não sabem muito bem se são de classe alta, média ou classe C.

Símbolos de status da classe média 1 de 11

Na verdade, um estudo de Michel Alcoforado, doutor em antropologia social, mostrou que no Brasil poucas pessoas se consideram ricas de verdade. Mesmo entre os super ricos, a percepção é que a pessoa possui apenas o necessário, enquanto abastados são sempre os outros.

Mas, para o IBGE, os critérios econômicos são bastante claros, e se baseiam em renda familiar mensal para definir em qual classe social a pessoa pertence. Entenda de uma vez se você é classe média ou não.

Classe social segundo o IBGE

Renda familiar é a soma de toda a receita bruta, com salários, aluguéis etc. de todas as pessoas que residem no mesmo domicílio, antes de qualquer desconto. A divisão oficial do IBGE é:

Classe E/D (cerca de 49,4% da população) : Renda mensal familiar de até R$ 3,5 mil

: Renda mensal familiar de até R$ 3,5 mil Classe média baixa, C (cerca de 31,2% da população): Renda mensal familiar entre R$ 3,5 mil e R$ 8,3 mil.

Renda mensal familiar entre R$ 3,5 mil e R$ 8,3 mil. Classe média alta, B (cerca de 15% da população) : renda mensal familiar entre R$ 8,3 mil e R$ 26 mil.

: renda mensal familiar entre R$ 8,3 mil e R$ 26 mil. Classe alta, A (cerca de 4% da população): renda mensal familiar acima de R$ 26 mil.

Pessoas de classe E/D são as mais vulneráveis à fatores macroeconômicos, como inflação e taxa de juros, e possuem um padrão de vida, acesso a escolaridade e linhas de crédito bastante limitados.

A situação se inverte conforme a renda familiar sobe, e uma pessoa de classe alta possui amplo acesso à educação e muita facilidade em contratar crédito e fazer investimentos. São menos vulneráveis à fatores macroeconômicos e possuem até mesmo maior poder político.

Variações sutis

Embora sejam critérios claros, a classe social também sofre algumas variações geográficas. Um levantamento feito com base em dados do Imposto de Renda mostram que a concentração de renda varia muito de acordo com a cidade, e até mesmo com o bairro dentro de uma cidade.

E o custo de vida em uma metrópole como São Paulo é muito superior a Guaratinguetá, SP, apontada pela revista Exame como a cidade com o menor custo de vida do Brasil.