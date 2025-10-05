Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 10:29
Em meio ao deserto costeiro do Peru, surge uma visão inesperada: uma lagoa esverdeada cercada por dunas. Esse é Huacachina, oásis que mistura aventura, natureza e uma lenda que atravessa gerações.
A apenas cinco quilômetros de Ica e a poucas horas de Lima, o destino é um dos mais procurados por viajantes que desejam experiências autênticas. Por lá, a magia se encontra com a adrenalina.
A lagoa nasceu do afloramento de águas subterrâneas e se transformou em ponto turístico repleto de charme. Pousadas, restaurantes e passeios em agências locais completam a experiência para o visitante.
Quem parte de Lima pode chegar em cerca de cinco horas de viagem, seja de ônibus ou excursão. Muitos preferem passar dias explorando a região, mas também é possível fazer um bate-volta até o oásis.
À noite, Huacachina se transforma em cenário romântico e vibrante ao mesmo tempo. Enquanto alguns aproveitam a tranquilidade, outros se juntam às festas que animam a lagoa nos fins de semana.
Reza a tradição que uma princesa inca foi surpreendida por um guerreiro enquanto chorava diante de um espelho. Ao fugir, seu vestido virou dunas e o espelho despedaçado deu origem à lagoa.
A princesa teria se transformado em sereia e até hoje habita o oásis. Moradores dizem que, nas noites silenciosas, ela emerge das águas para lamentar seu destino e assustar viajantes desavisados.
O próprio nome “Huacachina” significa “aquela que chora sal”, reforçando o caráter misterioso. Essa combinação de história e paisagem faz do lugar um dos destinos mais cativantes do Peru.
Os passeios de buggy são os preferidos dos turistas. Com emoção do começo ao fim, levam os visitantes a deslizar pelas dunas e apreciar vistas panorâmicas de todo o oásis.
O sandboard é outra experiência imperdível. Com pranchas na areia, viajantes descem encostas de até dezenas de metros, em uma atividade que combina adrenalina e diversão.
No pôr do sol, a experiência se torna ainda mais inesquecível. O deserto ganha tons dourados e a lagoa reflete as cores, criando um espetáculo que parece saído de um filme.
Protetor solar, roupas leves, óculos escuros e água são indispensáveis no calor do deserto. Para a noite, leve um casaco, já que a temperatura cai depois do pôr do sol.
Para evitar grandes multidões, prefira visitar durante a semana. Nos feriados e fins de semana, Huacachina é também destino de festas e pode ficar bastante movimentado.
Com paisagens deslumbrantes, esportes radicais e uma lenda que atravessa séculos, Huacachina é mais que um oásis. É uma experiência única que reúne mistério, aventura e beleza em um só lugar.