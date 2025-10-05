PARAÍSO

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

No coração do deserto, Huacachina atrai turistas com dunas gigantes, esportes radicais e a lenda de uma princesa transformada em sereia

Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 10:29

Cenário mágico une aventura, paisagens únicas e mistério em um dos destinos mais fascinantes da América do Sul Crédito: David Stanley/Wikimedia Commons

Em meio ao deserto costeiro do Peru, surge uma visão inesperada: uma lagoa esverdeada cercada por dunas. Esse é Huacachina, oásis que mistura aventura, natureza e uma lenda que atravessa gerações.

A apenas cinco quilômetros de Ica e a poucas horas de Lima, o destino é um dos mais procurados por viajantes que desejam experiências autênticas. Por lá, a magia se encontra com a adrenalina.

A beleza que desafia o deserto

A lagoa nasceu do afloramento de águas subterrâneas e se transformou em ponto turístico repleto de charme. Pousadas, restaurantes e passeios em agências locais completam a experiência para o visitante.

Quem parte de Lima pode chegar em cerca de cinco horas de viagem, seja de ônibus ou excursão. Muitos preferem passar dias explorando a região, mas também é possível fazer um bate-volta até o oásis.

À noite, Huacachina se transforma em cenário romântico e vibrante ao mesmo tempo. Enquanto alguns aproveitam a tranquilidade, outros se juntam às festas que animam a lagoa nos fins de semana.

A lenda que envolve Huacachina

Reza a tradição que uma princesa inca foi surpreendida por um guerreiro enquanto chorava diante de um espelho. Ao fugir, seu vestido virou dunas e o espelho despedaçado deu origem à lagoa.

A princesa teria se transformado em sereia e até hoje habita o oásis. Moradores dizem que, nas noites silenciosas, ela emerge das águas para lamentar seu destino e assustar viajantes desavisados.

O próprio nome “Huacachina” significa “aquela que chora sal”, reforçando o caráter misterioso. Essa combinação de história e paisagem faz do lugar um dos destinos mais cativantes do Peru.

Aventuras em meio às dunas

Os passeios de buggy são os preferidos dos turistas. Com emoção do começo ao fim, levam os visitantes a deslizar pelas dunas e apreciar vistas panorâmicas de todo o oásis.

O sandboard é outra experiência imperdível. Com pranchas na areia, viajantes descem encostas de até dezenas de metros, em uma atividade que combina adrenalina e diversão.

No pôr do sol, a experiência se torna ainda mais inesquecível. O deserto ganha tons dourados e a lagoa reflete as cores, criando um espetáculo que parece saído de um filme.

Dicas para aproveitar

Protetor solar, roupas leves, óculos escuros e água são indispensáveis no calor do deserto. Para a noite, leve um casaco, já que a temperatura cai depois do pôr do sol.

Para evitar grandes multidões, prefira visitar durante a semana. Nos feriados e fins de semana, Huacachina é também destino de festas e pode ficar bastante movimentado.