Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo

Local reúne natureza, águas cristalinas e festas únicas

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 05:00

Alter do Chão reúne natureza, águas cristalinas e festas únicas Crédito: Reprodução/Youtube

Alter do Chão, no Pará, foi apontada pelo jornal britânico The Guardian como a praia mais bonita do Brasil, superando até Fernando de Noronha. A vila, com pouco mais de 6 mil habitantes, combina natureza exuberante, rios de águas claras e tradições culturais que encantam visitantes de todo o mundo.

Às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, bancos de areia branca formam cenários dignos de cartão-postal. O contraste entre águas cristalinas, floresta densa e fauna diversa transforma Alter do Chão em um destino único e surpreendente.

Dicas e curiosidades sobre Alter do Chão

A experiência muda conforme a época do ano. Entre agosto e dezembro, durante o “verão amazônico”, as praias de rio aparecem, ideais para banhos, caminhadas e passeios de barco. Já entre janeiro e julho, o chamado inverno amazônico enche igarapés e lagos, criando paisagens alagadas perfeitas para explorar a floresta de perto.

O acesso é simples: a vila está a apenas 34 km do aeroporto de Santarém, que recebe voos de Belém, Manaus e Brasília. Também é possível chegar por embarcações que navegam pelo Rio Amazonas.

Alter do Chão oferece pousadas charmosas e restaurantes que valorizam a culinária amazônica. Além disso, os passeios guiados por barqueiros locais revelam praias escondidas, ilhas desertas e pontos perfeitos para admirar o pôr do sol.