Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Álbum duplo marca nova fase de Alinne Rosa, com narrativas espelhadas, experimentações sonoras e homenagem à musicalidade baiana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:21

Alinne Rosa anuncia álbum duplo com duas versões de si em diálogo
Alinne Rosa anuncia álbum duplo com duas versões de si em diálogo

Alinne Rosa anunciou seu novo projeto musical: um álbum duplo dividido entre “As canções que eu fiz pra ela”, que chega nesta sexta-feira (28), e “As canções que ela fez pra mim”, previsto para dezembro. A artista revelou o lançamento nas redes sociais com uma capa espelhada que simboliza diálogo, dualidade e transformações constantes, conceito aprofundado no interlúdio “Estamos em Obras”.

A primeira parte traz uma mistura de samba-pop, afrobeat, samba-reggae e MPB, reforçando a identidade baiana contemporânea do trabalho. O single “Outras Palavras” abriu a nova fase da cantora, enquanto a faixa “Wagner Moura” presta uma homenagem bem-humorada à Bahia e aos artistas que conquistaram o país e o mundo.

Com estreia alinhada ao verão baiano, o projeto marca uma etapa mais leve e experimental na carreira de Alinne Rosa. Além de cantar, ela também assina a produção, ampliando sua autonomia artística e reafirmando sua versatilidade.

