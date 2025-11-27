NOVA ERA

Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Álbum duplo marca nova fase de Alinne Rosa, com narrativas espelhadas, experimentações sonoras e homenagem à musicalidade baiana

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:21

Alinne Rosa anuncia álbum duplo com duas versões de si em diálogo Crédito: Reprodução

Alinne Rosa anunciou seu novo projeto musical: um álbum duplo dividido entre “As canções que eu fiz pra ela”, que chega nesta sexta-feira (28), e “As canções que ela fez pra mim”, previsto para dezembro. A artista revelou o lançamento nas redes sociais com uma capa espelhada que simboliza diálogo, dualidade e transformações constantes, conceito aprofundado no interlúdio “Estamos em Obras”.

A primeira parte traz uma mistura de samba-pop, afrobeat, samba-reggae e MPB, reforçando a identidade baiana contemporânea do trabalho. O single “Outras Palavras” abriu a nova fase da cantora, enquanto a faixa “Wagner Moura” presta uma homenagem bem-humorada à Bahia e aos artistas que conquistaram o país e o mundo.