Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Um reencontro que parecia improvável vai acontecer, trazendo emoções intensas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira (27 de novembro) vem com uma energia de reaproximação e revelações. Os anjos da guarda mostram que o destino está organizando um encontro que você vem tentando evitar, mas que precisa acontecer. Fugir não vai mais adiantar, é hora de encarar essa pessoa com maturidade, ouvir, falar e talvez até perdoar. O universo quer limpar o que ficou mal resolvido e abrir espaço para a leveza. Pode ser alguém do passado amoroso, um amigo ou até um familiar com quem o diálogo se perdeu.

Gêmeos

Você pode receber uma mensagem ou um encontro inesperado com alguém que deixou marcas. Mesmo que cause incômodo, o momento é de amadurecimento. Escutar e se expressar com calma vai trazer alívio. Esse reencontro não é acaso, é o fechamento de um ciclo.

Escorpião

Alguém que você tentou deixar no passado pode reaparecer pedindo conversa. A energia do dia pede sabedoria para lidar com esse retorno. Evite orgulho e observe o que ainda precisa ser resolvido. Esse contato vem como um teste espiritual para mostrar o quanto você cresceu.

Mensagem do dia: “O que você evita permanece. O que você enfrenta se transforma. Às vezes, o reencontro que mais teme é o que mais liberta.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

