Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência

Apresentador reacende rumores sobre candidatura e Globo já observa possíveis nomes para ocupar o comando das tardes de domingo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:46

Luciano Huck é cotado para novo programa no GNT enquanto segue no comando do Domingão
Huck reacende debate sobre sucessão ao voltar a falar em candidatura à Presidência Crédito: Divulgação/TV Globo

Luciano Huck voltou a colocar seu nome no cenário político ao afirmar, em entrevista à revista Cidade Jardim, que a Presidência da República “não é um sonho, é uma construção”. A declaração reacende a possibilidade de o apresentador disputar as eleições de 2026, após ter desistido nas últimas duas eleições. Caso realmente siga para a política, Huck precisará deixar a Globo, onde é contratado desde 2000 e hoje lidera o Domingão, além de receber o salário mais alto da TV brasileira.

Segundo rumores ventilados pela imprensa especializada, a possível saída do comunicador já movimenta especulações dentro e fora da emissora sobre quem assumiria seu espaço na programação. Nomes fortes do entretenimento surgem como alternativas viáveis.

Eliana

Com estreia marcada para 2026 no dominical Em Família, Eliana é vista como uma candidata natural ao posto. Seu estilo popular, alcance amplo e transição bem-sucedida para a Globo fortalecem seu nome.

Rodrigo Faro

Recém-chegado à emissora, Faro tem o apoio do próprio Huck e carrega o perfil comercial e descontraído que se encaixaria no Domingão. Sua presença já é bem avaliada entre anunciantes.

Possíveis substitutos de Huck no Domingão

Eliana: Cotada como sucessora natural: popular, querida pelo público e estreando no Em Família em 2026. por Angélica Goudinho/TV Globo
Tadeu Schmidt: Querido no mercado e fortalecido pelo BBB, visto como nome versátil para o comando dos domingos. por Divulgação/TV Globo
Marcos Mion: Mesmo com críticas recentes, segue no páreo e continua sendo considerado pela direção. por Reprodução/Instagram @marcosmion
Rodrigo Faro: Novo na casa, tem apoio de Huck e perfil comercial que agrada ao Domingão. por Reprodução/Instagram
1 de 4
Eliana: Cotada como sucessora natural: popular, querida pelo público e estreando no Em Família em 2026. por Angélica Goudinho/TV Globo

Tadeu Schmidt

Consolidado no entretenimento após o sucesso à frente do BBB, Schmidt é considerado um talento versátil e querido pelo mercado. Mesmo com pouca experiência em auditório, tem credenciais para liderar um programa de domingo.

Marcos Mion

Apesar de enfrentar rejeição recente nas redes sociais, Mion continua sendo um nome relevante. Internamente, há quem acredite que ele teria mais afinidade com o Big Brother Brasil do que com o Domingão, mas seu nome está no radar.

Com a possibilidade de Huck se lançar como uma alternativa ao bolsonarismo e ao lulismo, a Globo observa discretamente os movimentos do apresentador enquanto avalia qual caminho seu principal programa dominical poderá seguir.

Leia mais

Imagem - Escandurras puxa trio do Reduto na Caminhada do Samba em Salvador

Escandurras puxa trio do Reduto na Caminhada do Samba em Salvador

Imagem - Antes do divórcio, Mara Maravilha e Gabriel Torres adotaram um filho; veja fotos de Miguel Benjamim

Antes do divórcio, Mara Maravilha e Gabriel Torres adotaram um filho; veja fotos de Miguel Benjamim

Imagem - Márcia Sensitiva aponta ‘amarração’ como causa das lesões de Neymar: 'Uma mulher que fez'

Márcia Sensitiva aponta ‘amarração’ como causa das lesões de Neymar: 'Uma mulher que fez'

Tags:

Domingão com Huck Luciano Huck Televisão

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade
01

Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'
03

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros