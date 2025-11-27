VEM AÍ?

Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência

Apresentador reacende rumores sobre candidatura e Globo já observa possíveis nomes para ocupar o comando das tardes de domingo

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:46

Huck reacende debate sobre sucessão ao voltar a falar em candidatura à Presidência Crédito: Divulgação/TV Globo

Luciano Huck voltou a colocar seu nome no cenário político ao afirmar, em entrevista à revista Cidade Jardim, que a Presidência da República “não é um sonho, é uma construção”. A declaração reacende a possibilidade de o apresentador disputar as eleições de 2026, após ter desistido nas últimas duas eleições. Caso realmente siga para a política, Huck precisará deixar a Globo, onde é contratado desde 2000 e hoje lidera o Domingão, além de receber o salário mais alto da TV brasileira.

Segundo rumores ventilados pela imprensa especializada, a possível saída do comunicador já movimenta especulações dentro e fora da emissora sobre quem assumiria seu espaço na programação. Nomes fortes do entretenimento surgem como alternativas viáveis.

Eliana

Com estreia marcada para 2026 no dominical Em Família, Eliana é vista como uma candidata natural ao posto. Seu estilo popular, alcance amplo e transição bem-sucedida para a Globo fortalecem seu nome.

Rodrigo Faro

Recém-chegado à emissora, Faro tem o apoio do próprio Huck e carrega o perfil comercial e descontraído que se encaixaria no Domingão. Sua presença já é bem avaliada entre anunciantes.

Tadeu Schmidt

Consolidado no entretenimento após o sucesso à frente do BBB, Schmidt é considerado um talento versátil e querido pelo mercado. Mesmo com pouca experiência em auditório, tem credenciais para liderar um programa de domingo.

Marcos Mion

Apesar de enfrentar rejeição recente nas redes sociais, Mion continua sendo um nome relevante. Internamente, há quem acredite que ele teria mais afinidade com o Big Brother Brasil do que com o Domingão, mas seu nome está no radar.