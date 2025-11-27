AMOR E ESPIRITUALIDADE

Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Grande nome jamaicano do reggae morreu na última segunda (24) aos 81 anos

Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:34

Filha baiana de Jimmy Cliff Crédito: Reprodução

Nabiyah Be, filha de Jimmy Cliff com a artista Sônia Gomes, nascida em Salvador (BA) publicou uma linda homenagem de despedida ao seu pai. O ícone jamaicano do reggae morreu na última segunda-feira (24) aos 81 anos com uma convulsão decorrente de um quadro de pneumonia.

Através uma publicação no Instagram, nesta quarta (26), Nabiyah compartilhou memórias da relação entre os dois e descreveu momento significativos que viveram juntos. "Nosso Leão atravessou para o outro lado", começou o texto emocionante.

Jimmy Cliff e filha baiana Nabiyah Be 1 de 14

"Ele existe agora em pura alegria ao lado de Christine (sua mãe física), Lilbert (seu pai físico) e Tio Billy (seu irmão físico). Ele se senta junto a todos os servidores da arte que ajudaram a trazer alegria, reflexão e realinhamento para este plano de existência. Sei que ele está maravilhado com a vida que criou", declarou Nabiyah.

A baiana destacou o impacto que Cliff teve para a música mundial e para as pessoas com quem conviveu. "Meu pai foi um mestre manifestador que compreendia o poder latente e inato da mente e do espírito humanos. Ele literalmente mudou o mundo com seu brilho: alegria, amor, libertação e resistência! Sua presença era nada menos que pura força. Salve MEU LEÃO!", afirmou sobre a força espiritual do ente querido.

Viagem de reconexão

A baiana ainda contou que, durante a última viagem à Jamaica, Jimmy levou os filhos ao local onde passou parte da infância e adolescência, hoje reduzido a ruínas. Ali, segundo ela, o artista refletiu sobre a própria trajetória e força interior, lembrando que os anos naquele espaço foram difíceis, mas decisivos para que ele se visse capaz de alcançar o mundo.