Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Elis Freire
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:34
Nabiyah Be, filha de Jimmy Cliff com a artista Sônia Gomes, nascida em Salvador (BA) publicou uma linda homenagem de despedida ao seu pai. O ícone jamaicano do reggae morreu na última segunda-feira (24) aos 81 anos com uma convulsão decorrente de um quadro de pneumonia.
Através uma publicação no Instagram, nesta quarta (26), Nabiyah compartilhou memórias da relação entre os dois e descreveu momento significativos que viveram juntos. "Nosso Leão atravessou para o outro lado", começou o texto emocionante.
Jimmy Cliff e filha baiana Nabiyah Be
"Ele existe agora em pura alegria ao lado de Christine (sua mãe física), Lilbert (seu pai físico) e Tio Billy (seu irmão físico). Ele se senta junto a todos os servidores da arte que ajudaram a trazer alegria, reflexão e realinhamento para este plano de existência. Sei que ele está maravilhado com a vida que criou", declarou Nabiyah.
A baiana destacou o impacto que Cliff teve para a música mundial e para as pessoas com quem conviveu. "Meu pai foi um mestre manifestador que compreendia o poder latente e inato da mente e do espírito humanos. Ele literalmente mudou o mundo com seu brilho: alegria, amor, libertação e resistência! Sua presença era nada menos que pura força. Salve MEU LEÃO!", afirmou sobre a força espiritual do ente querido.
A baiana ainda contou que, durante a última viagem à Jamaica, Jimmy levou os filhos ao local onde passou parte da infância e adolescência, hoje reduzido a ruínas. Ali, segundo ela, o artista refletiu sobre a própria trajetória e força interior, lembrando que os anos naquele espaço foram difíceis, mas decisivos para que ele se visse capaz de alcançar o mundo.
Na publicação, ela fala sobre resiliência, amor e espiritualidade e compartilhou imagens de momentos dos dois juntos ao longo do anos. "Bem-vindo de volta para casa", finalizou.