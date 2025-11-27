Acesse sua conta
Cena de nu frontal de Alejandro Claveaux em filme vaza nas redes sociais

Ator interpreta um garoto de programa uruguaio no longa 'Ruas da Glória'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:32

Alejandro Claveaux
Alejandro Claveaux Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Alejandro Claveaux viralizou após uma cena protagonizada por ele no filme "Ruas da Glória" vazar nas redes sociais. O trecho foi divulgado antes da estreia do longa, que só acontecerá no ano que vem, e traz um nu frontal do artista. A publicação gerou reações dos internautas, em uma mistura de humor e surpresa.

O filme traz a história do professor de história Gabriel (Caio Macedo), que decide largar Recife, onde cresceu, e ir para o Rio de Janeiro. Assim que chega na cidade, ele se apaixona perdidamente por Adriano (Claveaux), um misterioso garoto de programa uruguaio. Quando Adriano some, Gabriel começa uma investigação que o faz adentrar cada vez mais no mundo dos garotos de programa e da vida noturna das ruas da Glória.

"Ele se apaixona por outro garoto mais jovem. É uma relação densa, pesada. Como ator, quero romper certas barreiras, como a questão do nu masculino", disse Claveaux, em entrevista ao jornal Extra.

"Tenho cenas quentes e nu frontal. Esse foi um dos motivos pelos quais eu quis fazer o filme. Eu nem pensava se estava bonito ou feio. O artista tem que sair da zona de conforto. Quebrar tabus está entre os desafios que eu topo na minha profissão", continuou o ator, que mudou o visual para o papel: tingiu o cabelo de rosa e tirou a barba.

