Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tal mãe tal filha? Zizi Possi viveu romance conturbado com outra mulher

Luiza Possi está no centro de uma polêmica ao ter sua relação com Maria Gadu exposta nas redes sociais após vídeo religioso

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:33

Luiza e Zizi Possi Crédito: Divulgação

Uma polêmica tem movimentado as redes sociais nesta quinta-feira (27): o comentário debochado de Maria Gadú expondo o relacionamento amoroso que viveu com Luiza Possi em vídeo polêmico publicado pela filha de Zizi Possi. Na declaração de teor religioso, interpretado como uma frustração com a prisão de Jair Bolsonaro, Luiza Possi desabafa sobre os "tempos injustos". Decepcionada, Gadú afirmou que as duas tiveram um relacionamento no passado, e classificou o envolvimento como “um erro”, o que rapidamente virou assunto nas redes sociais.

O que pouca gente sabe é que a mãe de Luiza Possi, Zizi Possi, também viveu uma história de amor com uma outra mulher, a cantora Angela Ro Ro, que morreu com uma infecção pulmonar grave no último dia 8 de setembro. A história entre as duas no anos 80 foi conturbada e envolveu um suposto episódio de agressão. 

Zizi Possi e Angela Ro Ro

Zizi Possi e Angela Ro Ro por Reprodução
Zizi Possi e Angela Ro Ro por Reprodução
Jonal da época fala sobre suposta briga entre Zizi Posse e Angela Ro Ro por Reprodução/Facebook
Angela Ro Ro e Zizi Possi por Reprodução | Redes Sociais
Angela Ro Ro e Zizi Possi inspiraram Caetano Veloso por Reprodução
1 de 5
Zizi Possi e Angela Ro Ro por Reprodução

LEIA MAIS

Após vídeo polêmico, Maria Gadú expõe namoro com Luiza Possi e dispara que relação ‘foi um erro’

'Parece que sofreu lobotomia': Ex namorado de Luiza Possi publica mensagem após vídeo da cantora

Luiza Possi faz desabafo após prisão de Bolsonaro e causa revolta

Luiza Possi detona reality da Globo e revela bastidores chocantes: 'Um terror'

Romance conturbado de Angela Ro Ro com Zizi Possi deu origem a música de Caetano Veloso

Na época, rumores de agressões entre as duas chegaram às páginas policiais, colocando Angela Ro Ro com agressora da companheira. A notícia nunca foi desmentida por Possi, o que gerou desconforto em Ro Ro ao longo dos anos com a postura da ex. 

“Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981”, garantiu Ro Ro, em entrevista ao  portal Gay Blog. “Não custava nada. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta”, completou a cantora ao portal. 

Apesar do término turbulento, Angela dizia não guardar rancor: "Queria cantar com tanta gente. Com Zizi seria engraçado, de verdade. Penso nisso com a cabeça de produtora. Desde 1998 tenho esse projeto na cabeça. Meu escritório chegou a procurá-la, mas não tive muita sorte. Seria engraçado um show comigo cantando músicas dela e vice-versa", afirmou à Época em 2013. O escândalo durante um show de Zizi, envolvendo a revelação da bissexualidade de Angela, inspirou Caetano Veloso a compor Escândalo para Ro Ro.

Luiza Possi sobre relação da mãe com Ro Ro

Luiza Possi, filha de Zizi, chegou a falar sobre a sexualidade da mãe e do escândalo, que inspirou "Escândalo", de Caetano. “Roubaram o direito dela ao silêncio, era outra pessoa falando dela. Se falar alguma coisa sobre isso, vou fazer a mesma coisa, e posso escolher não fazer isso com a minha mãe", disse a filha de Zizi na época.

Ela garantiu que sabia do romance que as duas viveram, mas quando nasceu, em 1984, elas não estavam mais juntas. 

Leia mais

Imagem - Enquete A Fazenda 17: Luiz Mesquita, Toninho ou Rayane, quem deve ficar?

Enquete A Fazenda 17: Luiz Mesquita, Toninho ou Rayane, quem deve ficar?

Imagem - A Fazenda 17: Expulso, Creo Kellab explica soco dado em Fabiano

A Fazenda 17: Expulso, Creo Kellab explica soco dado em Fabiano

Imagem - Rodrigo Hilbert diz que não tem mais amigos homens e explica por quê

Rodrigo Hilbert diz que não tem mais amigos homens e explica por quê

Tags:

Lésbico Luiza Possi

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai
Imagem - Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade
01

Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'
03

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros