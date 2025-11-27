Tal mãe tal filha? Zizi Possi viveu romance conturbado com outra mulher

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:33
Uma polêmica tem movimentado as redes sociais nesta quinta-feira (27): o comentário debochado de Maria Gadú expondo o relacionamento amoroso que viveu com Luiza Possi em vídeo polêmico publicado pela filha de Zizi Possi. Na declaração de teor religioso, interpretado como uma frustração com a prisão de Jair Bolsonaro, Luiza Possi desabafa sobre os "tempos injustos". Decepcionada, Gadú afirmou que as duas tiveram um relacionamento no passado, e classificou o envolvimento como “um erro”, o que rapidamente virou assunto nas redes sociais.
O que pouca gente sabe é que a mãe de Luiza Possi, Zizi Possi, também viveu uma história de amor com uma outra mulher, a cantora Angela Ro Ro, que morreu com uma infecção pulmonar grave no último dia 8 de setembro. A história entre as duas no anos 80 foi conturbada e envolveu um suposto episódio de agressão.
Zizi Possi e Angela Ro Ro
Na época, rumores de agressões entre as duas chegaram às páginas policiais, colocando Angela Ro Ro com agressora da companheira. A notícia nunca foi desmentida por Possi, o que gerou desconforto em Ro Ro ao longo dos anos com a postura da ex.
“Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981”, garantiu Ro Ro, em entrevista ao portal Gay Blog. “Não custava nada. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta”, completou a cantora ao portal.
Apesar do término turbulento, Angela dizia não guardar rancor: "Queria cantar com tanta gente. Com Zizi seria engraçado, de verdade. Penso nisso com a cabeça de produtora. Desde 1998 tenho esse projeto na cabeça. Meu escritório chegou a procurá-la, mas não tive muita sorte. Seria engraçado um show comigo cantando músicas dela e vice-versa", afirmou à Época em 2013. O escândalo durante um show de Zizi, envolvendo a revelação da bissexualidade de Angela, inspirou Caetano Veloso a compor Escândalo para Ro Ro.
Luiza Possi, filha de Zizi, chegou a falar sobre a sexualidade da mãe e do escândalo, que inspirou "Escândalo", de Caetano. “Roubaram o direito dela ao silêncio, era outra pessoa falando dela. Se falar alguma coisa sobre isso, vou fazer a mesma coisa, e posso escolher não fazer isso com a minha mãe", disse a filha de Zizi na época.
Ela garantiu que sabia do romance que as duas viveram, mas quando nasceu, em 1984, elas não estavam mais juntas.