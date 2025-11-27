ANOS 80

Tal mãe tal filha? Zizi Possi viveu romance conturbado com outra mulher

Luiza Possi está no centro de uma polêmica ao ter sua relação com Maria Gadu exposta nas redes sociais após vídeo religioso

Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:33

Luiza e Zizi Possi Crédito: Divulgação

Uma polêmica tem movimentado as redes sociais nesta quinta-feira (27): o comentário debochado de Maria Gadú expondo o relacionamento amoroso que viveu com Luiza Possi em vídeo polêmico publicado pela filha de Zizi Possi. Na declaração de teor religioso, interpretado como uma frustração com a prisão de Jair Bolsonaro, Luiza Possi desabafa sobre os "tempos injustos". Decepcionada, Gadú afirmou que as duas tiveram um relacionamento no passado, e classificou o envolvimento como “um erro”, o que rapidamente virou assunto nas redes sociais.

O que pouca gente sabe é que a mãe de Luiza Possi, Zizi Possi, também viveu uma história de amor com uma outra mulher, a cantora Angela Ro Ro, que morreu com uma infecção pulmonar grave no último dia 8 de setembro. A história entre as duas no anos 80 foi conturbada e envolveu um suposto episódio de agressão.

Zizi Possi e Angela Ro Ro 1 de 5

Na época, rumores de agressões entre as duas chegaram às páginas policiais, colocando Angela Ro Ro com agressora da companheira. A notícia nunca foi desmentida por Possi, o que gerou desconforto em Ro Ro ao longo dos anos com a postura da ex.

“Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981”, garantiu Ro Ro, em entrevista ao portal Gay Blog. “Não custava nada. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta”, completou a cantora ao portal.

Apesar do término turbulento, Angela dizia não guardar rancor: "Queria cantar com tanta gente. Com Zizi seria engraçado, de verdade. Penso nisso com a cabeça de produtora. Desde 1998 tenho esse projeto na cabeça. Meu escritório chegou a procurá-la, mas não tive muita sorte. Seria engraçado um show comigo cantando músicas dela e vice-versa", afirmou à Época em 2013. O escândalo durante um show de Zizi, envolvendo a revelação da bissexualidade de Angela, inspirou Caetano Veloso a compor Escândalo para Ro Ro.

Luiza Possi sobre relação da mãe com Ro Ro

Luiza Possi, filha de Zizi, chegou a falar sobre a sexualidade da mãe e do escândalo, que inspirou "Escândalo", de Caetano. “Roubaram o direito dela ao silêncio, era outra pessoa falando dela. Se falar alguma coisa sobre isso, vou fazer a mesma coisa, e posso escolher não fazer isso com a minha mãe", disse a filha de Zizi na época.